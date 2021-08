Olympische Spelen: Hockeymannen missen voor het eerst sinds 1984 de halve finale op de Spelen, Bonevacia succesvol op 400 meter

De nachtbrakers konden bijvoorbeeld genieten van atletiek. Liemarvin Bonevacia van Rotterdam Atletiek heeft zich zondagochtend vroeg geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. Het was voor de derde keer op rij dat hij de halve finales haalt op de Spelen. "Ik was supernerveus. Mijn lichaam was moe van de 4 x 400. Ik had veel spierpijn, maar de lastigste taak zit erop. Nu rusten", liet hij weten aan de NOS.

Ook de Rotterdamse atlete Irene van der Reijken maakte zondagochtend vroeg haar opwachting. De 27-jarige, eveneens lid van Rotterdam Atletiek, deed mee aan de eerste ronde van de 3000 meter Steeplechase. Ze finishte in haar heat als negende en kwam daarmee tekort om zich te plaatsen voor de finale.

Van der Reijken bleef ruim boven haar nationaal record van 9.27,38. Dat was in de Japanse hitte niet meer dan logisch. "Het was hartstikke zwaar, door de combinatie van hitte en sterke tegenstanders", vertelde de 27-jarige atlete, die alleen over haar eerste kilometer echt tevreden was.

"De klok was vandaag minder belangrijk. Ik wilde zo goed mogelijk lopen en zo hard mogelijk. Ik denk dat ik goed heb gelopen, maar niet zo heel hard", aldus Van der Reijken. "Mijn veter ging los. Echt hoor, wat een stommiteit."

Hockey

De Nederlandse hockeymannen zijn er in de kwartfinale zondagochtend niet in geslaagd om Australië te verslaan. Het team, met regiogenoten Seve van Ass, Pirmin Blaak, Thijs van Dam en Jeroen Hertzberger, ging na een 2-2 ten onder na shoot-outs. Het is voor het eerst sinds 1984 dat het Nederlandse mannenhockeyteam de halve finales op de Spelen niet haalt.

Waterpolo

De Nederlandse waterpolosters hebben onder leiding van de Rotterdamse bondscoach Arno Havenga de groepsfase afgesloten met een 16-12 overwinning op Canada. Dinsdag staat Oranje in de kwartfinales. Bij de selectie van de Nederlandse waterpolosters zitten onder meer Debby Willemsz, Maud Megens (beiden Rotterdam) en Brigitte Sleeking uit Dordrecht.