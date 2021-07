Vijf aanhoudingen voor schietincident Rotterdam Oost, inclusief gewonde

De politie heeft vijf personen aangehouden in verband met een schietincident dat vrijdagavond 30 juli plaatsvond in Rotterdam Oost. Onder de verdachten valt ook het 32-jarige slachtoffer, die lichtgewond raakte. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt getuigen van het incident.

De politie kreeg vrijdagavond rond 23.45 uur een melding van een schietpartij op de Dieze in Rotterdam Oost. Volgens omstanders zouden twee personenauto's zijn weggereden. De politie wist beide auto's aan te houden in de Nystadtstraat, zo'n drie kilometer verderop. Een van hen bleek niks met het incident te maken te hebben. De vijf inzittenden van de andere auto, onder wie het slachtoffer, zijn door de politie gecontroleerd en aangehouden.

Het slachtoffer was goed aanspreekbaar en kon naar het ziekenhuis worden vervoerd. Wel staat hij bij de politie nog altijd te boek als verdachte. Van de vier andere inzittenden zitten er nog twee vast: Rotterdammers van 19 en 25 jaar.

Wat er precies is voorgevallen wordt door de politie onderzocht. Een woordvoerder kon niet bevestigen of er een vuurwapen is aangetroffen. De politie vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.