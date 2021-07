Mohammed Benzakour: ‘Ik ben niet meer boos op Allah’

De Zwijndrechtse schrijver, publicist en socioloog Mohammed Benzakour maakte veel indruk met zijn boek ‘Yemma, Stilleven van een Marokkaanse moeder’. Hij liet daarmee een heel andere kant zien van zichzelf. In plaats van een columnist met een scherpe pen geeft Benzakour in ‘Yemma’ zich bloot als liefhebbende mantelzorger voor zijn moeder. Onlangs liet hij zich opnieuw van een andere kant zien met zijn verhalenbundel ‘De Ogen van Fadil’. Mohammed Benzakour beweegt zich de laatste tijd steeds minder vaak in het publieke debat. “We zitten elkaar steeds vliegen af te vangen over ogenschijnlijk ‘belangrijke’ zaken. Maar er is iets veel groters gaande. Denk aan het klimaat, onze mooie planeet".

Mohammed Benzakour is niet alleen schrijver, maar ook socioloog, imker en visser. Geboren in het rifgebied in Marokko, kwamen hij, zusje, broertje en moeder midden jaren ’70 naar vader in Nederland, in het kader van gezinshereniging. Uiteindelijk kwamen ze in Zwijndrecht terecht, waar Mohammed nog steeds woont.

Benzakour heeft meerdere prijzen in de wacht gesleept voor zijn poëzie en publicaties. Ook zijn boek ‘Yemma’ viel in de prijzen: wat ooit begon als aantekeningen die hij maakte in het verzorgingshuis van zijn moeder, ontaardde in een indrukwekkend verslag van zijn dagen als mantelzorger in het verpleeghuis.

Geloof

Door het lezen van ‘Yemma’ (‘Moeder’ in het Marokkaans) komt de lezer niet alleen te weten hoe het voor een liefhebbende zoon is om zijn door een herseninfarct getroffen moeder te verzorgen, ook wordt er veel duidelijk over de cultuur waarin Benzakour is opgegroeid. Zo was zijn moeder heel strikt in het naleven van de islamitische leefregels. Iets wat weleens tot discussie leidde tussen moeder en zoon.

Benzakour begréép het af en toe ook niet: waarom was Allah zo streng voor zijn moeder? Waarom heeft Allah het toegelaten dat uitgerekend zij, die zo vroom leeft, wordt getroffen door een herseninfarct, waardoor zij nauwelijks meer kon praten? “Ik was op gegeven moment echt boos op Allah. Maar boos ben ik niet meer op hem. Als ik zie wat voor vreugde hij heeft gebracht in het leven van mijn moeder, kan ik niet meer boos op hem zijn”, vertelt hij in het interviewprogramma van Rijnmond, ‘De Verdieping.' “Ik zie om mij heen veel mensen kracht putten uit hun geloof. Laten we dat niet vergeten.”

Zorg moet anders

Eén ding heeft Mohammed Benzakour wel geleerd van zijn dagen in het verpleeghuis van zijn moeder. Dat de zorg anders moet worden geregeld. “Het kan niet zo zijn dat er te weinig verplegers rondlopen om je moeder te wassen terwijl de directie van de zorginstelling bestaat uit maar liefst drie bestuursleden. Dat kan er bij mij niet in."

‘De Verdieping’ is het interviewprogramma van Rijnmond. Iedere vrijdag om 18 uur te horen op Radio Rijnmond en 24/7 via Rijnmond.nl of de podcast. Abonneer je op ‘De Verdieping met Ruud de Boer’ door op een van de onderstaande icoontjes te klikken.