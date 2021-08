In deze 300 jaar oude boerderij op Flakkee heeft de tijd 150 jaar lang stilgestaan

Honderd jaar oude stoelen, een gedekte tafel met kleed én servies van de vorige eeuw, oude gordijntjes en geborduurd werk: de tijd heeft stilgestaan in de boerderij aan de Schaapsweg. Het ruikt zelfs 'oud', constateert verslaggever Suzanne Mulder. "Je kunt hiervan leren hoe de mensen destijds geleefd hebben", vertelt Wilma Ras, een van de nichtjes van de zussen Cor en Wel. "Ik vind het ook mooi om door te geven dat een mens niet alleen bestaat uit het nu, maar voor een deel ook uit het verleden."

De oude woonkamer | Foto: Rijnmond

De zussen, die respectievelijk 107 en 104 jaar oud zijn geworden, deden veel voor anderen, vertelt nichtje Gerda Ras. "Ze vonden ook dat ze dat moesten doen, vanuit hun geloof", legt ze uit. Maar ook de familieleden werden verwend. "Ze waren altijd bezig om alles aan iedereen te geven. Ze spaarden ook voor feesten met onze familieleden." De boerenbedrijvigheid verdween op een gegeven moment uit de boerderij, maar de tantes onderhielden altijd nog de bloementuin, oogsten de moestuin en boomgaard en verwerkten dat tot wintervoorraad. Dat werd dan weer uitgedeeld aan de familieleden.

De boerderij was hun uitvalsbasis. Maar dat de twee dik honderd jaar samen hebben geleefd, was niet helemaal vanzelfsprekend. "Mijn jongste tante, tante Cor, wilde op een gegeven moment weg", zegt nichtje Wilma Ras. "Ze stelde dat voor aan tante Wil, maar die zag dat absoluut niet zitten. Ze is een week in hongerstaking geweest om aan te geven dat ze niet weg wilde van de boerderij."

Strak dagritme

En dus bleven ze, allebei. Maar hoe houd je zo'n lang leven samen dan toch vol? Door een strak dagritme te hanteren, legt Gerda uit. "De ene week stond de een om 06:30 uur op en mocht de ander wat langer blijven liggen; de week erna was het omgekeerd. Ze aten ook heel gezond; uit hun tuin en uit de boomgaard. Ze maakten bovendien zelf veel voedsel in. Daarom zijn ze - volgens ons - ook zo oud geworden."

Ook die boomgaard is nog in volle glorie te bewonderen. Gevuld met perenbomen, appelbomen, notenbomen en perzikbomen. Op het hectare grote stuk land staat ook een bloementuin, houthok en waterput.

Bij de boerderij zit ook een groot stuk land | Foto: Rijnmond

'Gooi alles maar weg'

De boerderij was dan wel honderd jaar 'hun' terrein, maar op latere leeftijd konden ze er wel afscheid van nemen, zeggen de nichtjes. "'Gooi alles maar weg', zeiden ze over alle oude troep, zoals de stoelen uit de keuken waar ze wel honderd jaar op hebben gezeten. Maar toen wij met die spullen in onze handen stonden om het weg te gooien, dachten we: 'nee!". Dat tafelkleed, dat vloerkleed, dat geborduurde werk... Eigenlijk zijn het zulke bijzondere mensen geweest, dat we besloten om hun verhaal te gaan vertellen."

