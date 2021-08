Het swingende ritme van de jazzkapper van Katendrecht: overdag knippen en 's avonds showtime

Het kappersechtpaar is al een tijdje met pensioen, maar de jazz spat er nog altijd vanaf. "Dat gaat nooit meer over", zegt de 83-jarige Ruby en hij geeft een improvisatie op zijn drumstel. Zijn 81-jarige echtgenote Conny kijkt genietend toe. De uitdrukking 'jazz was, jazz is, jazz blijft', gaat zeker op voor het kappersechtpaar.

Ruby speelt nog altijd jazz en Conny geniet van zijn improvisaties | Foto: Rijnmond

Hij is geboren en getogen Kapenees, opgegroeid in een muzikale circusfamilie. "In de wieg ben ik al vertroeteld met pianoklanken en feestjes", vertelt Ruby. Eind jaren vijftig loopt hij als jonge muzikant op straat Conny tegen het lijf. Het is liefde op het eerste gezicht. Zij is dan al kapster, hij nog niet. Als hij ook een kappersopleiding heeft voltooid, starten ze samen in 1962 een kapsalon op de Kaap. In die tijd staat de wijk bekend als hoerenbuurt en Chinatown.

Chinezen met permanent

Een heel divers publiek komt over de vloer in de kapsalon. Dames van lichte zeden die dagelijks even hun haar laten bijwerken. Chinezen die hun stugge, steile haar willen permanenten. Amerikaanse artiesten die zich modieus laten kappen voor hun optreden in De Doelen. "Dan vroegen mensen waar ze hun haar hadden laten doen, en dat trok weer nieuw publiek. We waren in die tijd een hele modieuze kapsalon", vertelt Conny.

Conny Kamerbeek in het nagebouwde jazzmuseum in Verhalenhuis Belvédère | Foto: Rijnmond

Ruby treedt 's avonds en 's nachts op in vele clubs. Hij voelt zich meer muzikant dan kapper, alleen er valt in die tijd geen geld te verdienen met muziek. Wel naam en faam. De jazzkapper is een bekendheid en bouwt daardoor goede connecties op in de jazzwereld. Het lukt hem om bekende Amerikaanse jazzartiesten naar Nederland te halen.

De kruisbestuiving tussen muziek, kunst en haarmode werkt goed. Boven de kaptafels komen steeds meer posters, affiches, en foto's van beroemde artiesten te hangen. De Rotterdamse kunstenaar Dolf Henkes laat zich door de Rotterdamse jazz-scene en het kappersechtpaar inspireren: voor de mooiste pruiken ga je naar de Kaap.

Schoonvegen louche buurt

Aan klandizie geen gebrek in de modieuze swingende kapsalon. Alleen Katendrecht wordt steeds meer een louche buurt van gokken, heling en prostitutie. Eind jaren tachtig grijpt de gemeente in en veegt de wijk schoon. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het kappersechtpaar. Ook zij moeten weg. "We zijn onteigend en ons is toen echt de nek omgedraaid", vertelt Ruby. De gedwongen verhuizing ligt 35 jaar later nog altijd gevoelig.

Jazzkapper Ruby Reinier in zijn nagebouwde jazzmuseum in Verhalenhuis Belvédère | Foto: Rijnmond

In Ridderkerk heeft het echtpaar de kapsalon voortgezet. Ook daar klinkt de jazzmuziek op de achtergrond en wordt de etalage versierd met kunst en jazz-attributen. In Vreewijk gaan ze wonen en hun huis toveren ze om tot een klein jazzmuseum.

Opnieuw een gedwongen verhuizing

Vanwege een renovatie moeten ze opnieuw gedwongen weg en hun spullen tijdelijk opslaan. Bij Verhalenhuis Belvédère vinden ze een toevlucht. Van de nood maken ze daar een deugd met een tentoonstelling over het swingende kappersleven van Ruby en Conny en hun artistieke jazz-collectie. Het is dus weer even showtime voor de jazzkapper van de Kaap. Tot half september is de tentoonstelling te zien.