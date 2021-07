Sparta-trainer Henk Fraser verwacht snel duidelijkheid over Oranje

De handtekening moet officieel nog worden gezet, maar Sparta-trainer Henk Fraser meldt dat er snel duidelijkheid komt over zijn rol als assistent-coach bij het Nederlands Elftal onder bondscoach Louis van Gaal. "We hebben twee keer contact gehad, daarna ben ik volop bezig geweest met de voorbereiding en Van Gaal wikkelt zaken rondom zijn staf af. Het is kort dag, dus er zal heel gauw duidelijkheid komen", zegt Fraser.

Bij de KNVB heeft Fraser aangegeven hoe hij erin staat. "Wanneer de bondscoach daarin zijn beslissing heeft genomen en de zaken zijn afgewikkeld, weet iedereen hoe ik erin zit. Ik denk dat ik duidelijk heb gemaakt dat ik onderdeel van dat team wil zijn, maar ook bij Sparta maximaal wil presteren. Als er mensen zijn die daar twijfels over hadden, wil ik nog zeggen dat ik beide zaken heel goed mogelijk voor mij zijn."

'Zware week gehad'

Ondertussen stort Fraser zich op de voorbereiding van Sparta. Over twee weken staat het eerste duel in de eredivisie al gepland. De Kasteelclub gaat dan bij FC Utrecht op bezoek. Afgelopen zaterdag hield Sparta een 3-0 overwinning over aan de Rotterdamse burenruzie bij Excelsior. Maar het spel was zeker in de eerste helft niet altijd even goed.

"We hebben in de afgelopen week hard getraind", vertelt Fraser, die zijn ploeg in bescherming wil nemen. "Je zit in de voorbereiding en dit was een moment om extra te prikkelen. Dat merkte je." Zo was Fraser ontevreden over het eerste kwartier van Sven Mijnans. "Soms wil je een signaal afgeven, deels naar Sven en deels naar de ploeg. Achteraf moet ik beseffen dat deze week heel zwaar was."

Sparta zag tegen Excelsior een aantal spelers geblesseerd uitvallen. Fraser weet niet hoe het met Reda Kharchouch is, die vlak voor tijd met pijn eraf moest. Ook Bart Vriends liet zich wisselen. De centrale verdediger gaf aan last van zijn hart te hebben, maar Vriends zegt dat dit onder controle is. "Dat zijn zaken om nauwlettend naar te kijken", benadrukt de trainer van Sparta.

'Emegha heeft een streepje voor'

Met nog twee weken voorbereiding krijgt Sparta steeds meer duidelijke contouren. Zo blijft Lennart Thy de eerste spits. Maar Fraser is er nog niet over uit wie exact basisspelers van Sparta worden. "Er zijn omstandigheden geweest, waardoor we nog niet over iedereen konden beschikken. Ook al gaat het maar over één positie of twee spelers, het heeft wel invloed op de overige posities." Volgens Fraser was deze voorbereiding onrustiger dan voorgaande jaren.

Iemand waarover Fraser erg te spreken is, is Emanuel Emegha. Hij draait een sterke voorbereiding bij Sparta en scoorde tegen Excelsior ook een treffer. "Als je sec naar zijn voorbereiding kijkt, dan heeft hij bij ons de meeste doelpunten in de voorbereiding gescoord. Hij moet absoluut nog veel leren, maar qua energie vind ik Emegha fantastisch."

Fraser heeft de jonge aanvaller er graag bij. "Ik hoef Emegha niet af te remmen. Dan heb je bij mij een streepje voor."