Terug naar de jaren '60, '70 en '80: vintage kleding wordt steeds populairder

"Het is hartstikke populair", zegt Rosanne Deuzeman. Zij is eigenaresse van Von Deux, een kledingzaak aan de Goudsesingel in Rotterdam, gespecialiseerd in vintage kleding. "Ik denk dat het komt doordat mensen steeds bewuster zijn waar hun kleding vandaan komt en hoe het wordt gemaakt, mensen willen dat niet meer. Ook zijn we meer bezig met duurzaamheid. Daarnaast is er ook een groep mensen die zegt zich te willen kleden als iemand uit de jaren '70 of '80."



Nen Xavier is eigenaar van kledingzaak NXA in Rotterdam en herkent het verhaal van Deuzeman. "Je merkt dat de jonge generatie veel meer bewust is van hun koopgedrag en welke invloed dat heeft op onze wereld. We zien hier ook veel jongeren die vintage kopen om zo een kleinere voetprint achter te laten."





Verkeerde tijdperk geboren



"Er zijn echt heel veel mensen die zeggen in het verkeerde tijdperk te zijn geboren. Ik ken er zoveel voorbeelden van", zegt Deuzeman lachend, terwijl ze een maxi-jurk voorhoudt die ze eigenlijk zelf wil houden. "Ik ben er zelf ook één. Toen ik in de jaren '90 voor het eerst kleedgeld kreeg, kocht ik ook vintage. Ik wilde eruit zien als Janis Joplin of Jimi Hendrix. Wij waren helemaal niet bezig met of het duurzaam was, dat is nu dus helemaal veranderd."



Ook Nen ziet in zijn winkel bijzondere producten. Hij richt zich meer op designer vintage, wat betekent dat hij bepaalde stukken van ontwerpers een tweede kans geeft. "Die moeten er goed uitzien en van goede kwaliteit zijn. Het zijn stukken van voorbijgaande collecties, daar is veel vraag naar", zegt hij terwijl hij een paar exclusieve Zweedse laarsjes laat zien. "Die kosten normaal 700 euro hè, en bij mij nu maar 255." Door de enorme populariteit van vintage kleding moet je er snel bij zijn, want het kan zomaar gebeuren dat je door de enorme vraag naast dat gewenste kledingstuk grijpt.



Tweedehands, maar toch anders



Is er een verschil tussen tweedehands en vintage? "Het is in principe hetzelfde, want je geeft gebruikte kleding een tweede kans. Maar bij vintage denk ik toch aan kleding uit bepaalde periodes, zoals de jaren '30, '40 en '50", zegt Xavier. "Er zijn verschillende definities", vult Deuzeman aan. "De één zegt kleding van 1920 tot 1985, maar heel veel anderen houden aan dat het minimaal twintig jaar oud moet zijn. Dat doe ik ook, want kleding uit 1920 hoort in een museum", besluit ze.