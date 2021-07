Zanger Jan Rot (63) ongeneeslijk ziek

Begin mei werd een grote tumor uit de maag en darmen van de zanger verwijderd; deze week bleek uit een scan dat hij zoveel uitzaaiingen heeft dat hij niet meer beter kan worden. "Hoeveel tijd ik nog heb wordt vanzelf duidelijk. Het is heel onwerkelijk. Ik ben fysiek snel moe, maar heb verder nog weinig last," schrijft Rot.

Jan Rot maakt sinds 1978 muziek en treedt sinds 1982 vooral solo op, met grotendeels eigen werk, aanvankelijk in het Engels, later in Nederlands. In 2000 is hij begonnen met het vertalen en hertalen van wereldhits, musicals en klassiek werk naar het Nederlands, wat hem veel erkenning heeft opgeleverd. Enkele honderden van die vertalingen heeft hij ook gebundeld; vorig jaar en dit jaar nog in twee kloeke boeken. Samen met ex-Berini Marjolein Meijers heeft hij zijn vertalingen op de planken gebracht onder de naam An + Jan.

De zanger denkt voorlopig niet aan stoppen. "Ik blijf optreden tot ik erbij neerval, hoop in september gewoon lekker te beginnen aan het liedjesprogramma 'OK Boomer' en intussen met veel liefde, rust en een beetje galgenhumor de mokerslag voor mijn prachtgezin te leren aanvaarden. Net als de klap voor vrienden, familie, fans en volgers."