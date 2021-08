Meerdere nachtelijke schietpartijen in Rotterdam

Bij station Rotterdam Zuid werd rond 02.00 uur een auto beschoten. De inzittende bleef ongedeerd. Twee verdachten zijn opgepakt. Wat de aanleiding was voor de schietpartij wordt uitgezocht. Nauwelijks een half uur later werd, eveneens in Rotterdam-Zuid, een woning aan de Vuurplaat beschoten. In het huis woont een ouder echtpaar. Meerdere kogels zijn op het raam afgevuurd. Over het motief is nog niets bekend. Voor de bewoners is slachtofferhulp geregeld.

Aan de andere kant van Rotterdam, in het Roel Langerakpark bij Diergaarde Blijdorp, losten agenten zondagochtend vroeg waarschuwingsschoten vanwege, wat de politie noemt, een verdacht groepje mensen. De politie was afgekomen op een melding van een schietpartij maar of die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is onduidelijk. De aanwezigen in het park in Rotterdam-Noord wilden niet weggaan en gedroegen zich volgens de politie op zo'n manier dat agenten het nodig vonden waarschuwingsschoten te lossen. Er vielen geen gewonden en niemand is aangehouden.