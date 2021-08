Het weer van vandaag: buien met kans op onweer, code geel in Zuid-Holland

Vandaag is er veel bewolking en vallen er geregeld buien. Vooral in de middag kan er ook een klap onweer bij de buien voorkomen en valt er lokaal veel regen in korte tijd. Het is 18 of 19 graden en de matige zuidwestenwind ruimt in de middag naar het noordwesten. Aan het eind van de middag neemt de buiigheid af en komt de zon vaker tevoorschijn.