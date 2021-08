Deze regiosporters zie je maandag op de Olympische Spelen

Voor beide sporters hoef je niet vroeg uit bed. Sterker nog, Bonevacia en Dulfer komen in Japan pas 's middags in actie.

Om 13:05 uur staat Bonevacia in de halve finale van de 400 meter. De sprinter van Rotterdam Atletiek deed zondag goede zaken in de eerste ronde van die afstand. Bonevacia sprintte in 44,95 naar de volgende ronde. "Ik was supernerveus. Mijn lichaam was moe van de 4 x 400. Ik had veel spierpijn, maar de lastigste taak zit erop. Nu rusten", liet hij weten aan de NOS. Het is de derde keer op rij dat Bonevacia de halve finale op de 400 meter heeft gehaald.

Dulfer uit Schiedam speelt met de Nederlandse handbalvrouwen de vijfde en laatste groepswedstrijd. Montenegro is dan de tegenstander. De dames hebben al een plek in de kwartfinale, maar willen graag de 29-27 nederlaag tegen Noorwegen wegpoetsen. Het duel Nederland-Montenegro kan prima tijdens de lunch worden bekeken. De wedstrijd begint namelijk om 12:30 uur Nederlandse tijd.