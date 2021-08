Olympische Spelen: Bonevacia als eerste Nederlander ooit naar finale 400 meter

Bonevacia, die in Londen (2012) en in Rio de Janeiro (2016) werd uitgeschakeld in de halve finale, liep in Tokio een Nederlands record: 44,62. In zijn halve finale eindigde hij als derde, maar door zijn goede tijd, mocht hij als één van de tweede beste nummers drie naar de finale. Aanstaande donderdag is de finale van de 400 meter in het Olympisch stadion van Tokio.

Ook kwam handbalster Kelly Dulfer uit Schiedam in actie. Zij speelde met de Nederlandse handbalvrouwen de vijfde en laatste groepswedstrijd. Montenegro werd met 30-29 verslagen. In de kwartfinale wacht nu Frankrijk.