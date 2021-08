Olympische Spelen: Bonevacia uitzinnig van vreugde na behalen finale 400 meter: 'Blijf dromen, I love jullie'

"Dit is een droom", schreeuwt de 32-jarige atleet het uit. Hij ziet op het scherm dat hij bij de beste acht lopers van de wereld hoort en dus mag uitkomen in de finale van de 400 meter. "Echt een droom. Ik heb die droom al elf jaar. Ik heb dit jaar alles op alles gezet om dit te bereiken."

Dan richt de in Curaçao geboren Bonevacia zich tot de camera van de NOS: "Laurant en Bram: I love you guys! I love Papendal, I love Nederland, I love Curaçao. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, ik ben blij man! En I love ook jullie. Zonder jullie ben ik geen Liemarvin", zegt hij.

Bonevacia, die in Londen (2012) en in Rio de Janeiro (2016) werd uitgeschakeld in de halve finale, liep in Tokio een Nederlands record: 44,62. In zijn halve finale eindigde hij als derde, maar door zijn goede tijd, mocht hij als één van de tweede beste nummers drie naar de finale. "Daarom ben ik topsporter geworden. Om te presteren wanneer het moet. Ik wil een inspiratie zijn voor alle kinderen. Gewoon dromen en het wordt waar. Blijven dromen!", aldus de uitzinnige Bonevacia.

Aanstaande donderdag is de finale van de 400 meter in het Olympisch stadion van Tokio.

Bekijk hier het fantastische interview met Liemarvin Bonevacia bij de collega's van de NOS.

Op deze rustige dag voor onze regiosporters kwam ook handbalster Kelly Dulfer uit Schiedam in actie. Zij speelde met de Nederlandse handbalvrouwen de vijfde en laatste groepswedstrijd. Montenegro werd met 30-29 verslagen. In de kwartfinale wacht nu Frankrijk.

Namens Nederland behaalde Sifan Hassan goud op de 5000 meter. Op die afstand werd de Rotterdamse Diane van Es afgelopen week nog in de series uitgeschakeld.