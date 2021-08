LIVE: Feyenoord oefent 4 x 30 minuten tegen ADO Den Haag (0-0)

Gernot Trauner in gesprek met Robert Bozenik | Foto: Rijnmond

Met nog twee weken tot de competitiestart oefent Feyenoord zondag weer eens. De Rotterdammers ontvangen degradant ADO Den Haag in De Kuip en spelen in een opmerkelijk format tegen de eerstedivisionist: namelijk vier keer dertig minuten. Rijnmond Sport is erbij.