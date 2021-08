ARCHIEF RIJNMOND 25 juli 2021 - Astrologisch inzicht

Afgelopen week heb ik een inzicht opgedaan uit een gesprek dat me in eerste instantie een beetje zinloos leek. Een gesprek over astrologie en religieus geloof.

Mijn vrouw en ik waren in Delft neergestreken op een terrasje met een bezoekende neef van me uit Amerika en zijn - eveneens Amerikaanse - vriendin. Die vriendin zit nogal diep in de astrologie. Ze heeft de neiging om van alles en nog wat te verklaren uit de stand van de sterren, en met die stand rekening te houden bij het plannen van bezigheden.

Dat idee dat de stand van de sterren ook maar iets uitmaakt voor het gescharrel van ons mensen hier op aarde is uiteraard je reinste flauwekul, maar die vrouw is aardig, en ach, er zijn zo veel mensen die volkomen onzin aanhangen. Ik beschouw het christelijke, joodse of islamitische geloof als van dezelfde orde als astrologie. Maar als iemand er nou steun aan heeft, dat geloof niet gebruikt als rechtvaardiging voor onverdraagzaamheid en er anderen niet al te zeer mee lastig valt, wie ben ik dan om er bezwaar tegen te maken?

Op dat terrasje ging het erover. En voor de duidelijkheid vatte ik voor de Amerikaanse vriendin nog even de levensvisie samen die mijn vrouw en ik aanhangen, namelijk: het leven heeft geen doel, als we straks dood zijn is het afgelopen, maar zolang we hier tóch zijn proberen we er iets aardigs van te maken, voor onszelf en voor anderen.

Vanuit mijn ooghoeken meende ik mijn Amerikaanse neef instemmend te zien knikken bij deze woorden van een volstrekt ongelovige, maar hoe hij daar een mouw aan breit in het contact met zijn vriendin is aan hem.

Ja, maar zó makkelijk kwam ik er niet vanaf.

De Amerikaanse vriendin betoogde dat het wel goed is om te geloven in een hogere macht, in iets dat groter is dan jijzelf. Dat maakt je bescheiden, maakt je nederig.

Terwijl ik zat na te denken of ik het daarmee eens was, realiseerde ik me opeens iets heel anders. Ik realiseerde me opeens dat ik dat in zekere zin ook doe, geloven in iets groters, in iets dat mijzelf overstijgt. En: dat dat geloof me helpt om zin te geven aan mijn bestaan, om verbinding te voelen met een groter geheel. Ook al ben ik er dan van doordrongen dat het leven geen ‘doel’ heeft.

Want kijk, ik probeer met de radioprogramma’s die ik maak en met de muziek die ik verzamel iets op te bouwen. Ik probeer een archief op te bouwen waar ná mij anderen ook iets aan hebben.

Ik zeg weleens: veel mensen laten kinderen na aan de wereld, ik een paar kasten met zooi in een of ander archief. En als onderzoekers over pakweg honderd jaar in dat archief gaan speuren naar bijvoorbeeld muziek en verhalen van Rotterdamse artiesten in de jaren vijftig van de twintigste eeuw, zullen ze mij postuum dankbaar zijn voor wat ik allemaal in kaart heb gebracht.

Dat vind ik een prettige gedachte. Dat ik iets kan bewerkstelligen dat verder gaat dan mijn eigen bestaan. Mijn naam mogen ze vergeten, daar gaat het me niet om. Maar ik vind het nú, bij leven, prettig om te denken dat ik bijdraag aan iets dat verder reikt dan mijn eigen tijd hier op aarde.

Dat zou je dus ook als een hang naar iets hogers kunnen beschouwen.

Een hang waar geen sterrenhemel of opperwezen aan te pas komt.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

SPIES & RAVEN

2. Pleasure mode ‘on’ - Les Robots

3. Angela - The Kik

4. Livrer tes affaires - Fleur

5. Ga naar de spiegel, jong - Di-rect

DE TUIEN VAN DE ZWAAN

6. Juliana - De Tuien van de Zwaan (Leslie Vos)

7. Ik ben een vrouw - De Tuien van de Zwaan

8. Putselaan - De Tuien van de Zwaan

MEER ZUID

9. Stieltjesplein - Frits Lambrechts

10. Op Zuid - Trio Unter Der Linden

11. Hefbrug - Jan Oudenaarden

12. Enkele reis Rotterdam - Harry-Jan Bus & De Tunes

13. Hello Dolly & When you’re smiling - Jack Rose