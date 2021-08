HET OPKAMERTJE 25 juli 2021

EERSTE UUR

STRAND & GEORGIE FAME

1. Strand - Boudewijn de Groot

2. Summertime in the park - Georgie Fame

3. Sweet Georgie Fame - Blossom Dearie

4. Koester je rockster zolang het nog kan - Roel C. Verburg

VLUCHTELINGEN & POLITIEK

5. Meisje in Srebrenica - Noortje Herlaar

6. Bed, bad, brood - Roel C. Verburg

7. Troostlied - Andermans Veren Live

8. De Novacks uit Praag - Sylvain Poons

BRAZILIE

9. Dunas - Olaia Music

10. Meditation - Astrud Gilberto & Ruud Brink & Trio Pim Jacobs

11. Mas que nada - The Skymasters

EUROVISIE SONGFESTIVAL

12. Zitti e buoni - Maneskin

13. De Staat van Stasse over intro Zitti e buoni

SOLAR POWER

14. Solar Power - Lorde

15. Freedom ’90 - George Michael

16. Loaded - Primal scream

17. Saviour - Silvertwin

TWEEDE UUR

JACQUES BREL

1. Canção dos velhos amantes - Trio Esperança

2. Jacky - Willem Nijholt

3. Marieke - Jacques Brel

4. Klappermelk met suiker - Joyce Aubrey & Rudi Wairata

ECHT GEBEURD

5. Broodje aap - Roelf Jan Duin

6. Completely - Caro Emerald

7. Een eiland - Theo Nijland

8. Beroemde mensen - Maureen Kamphuis

9. I’m too sexy - Right said Fred

8. Wie is Loesje - The Ramblers