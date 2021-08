Buurtbewoners tasten in duister waarom woning van ouder echtpaar op de Vuurplaat werd beschoten

Waar de bewoners zelf enkel wakker werden van wat gerommel en vervolgens doorsliepen, werden omwonenden wel degelijk gewekt door de schoten. "Ik woon op twee hoog, hier schuin tegenover. Ik werd wakker van het lawaai en dacht in eerste instantie dat het vuurwerk was. Toen ik naar buiten keek zag ik allemaal politie, maar ik weet verder niet wat er precies is gebeurd. De buurvrouw zal ongetwijfeld geschrokken zijn. Ik heb haar nog niet gesproken."

Een andere buurvrouw werd ook wakker van het lawaai. Ze durfde niet meteen te gaan kijken. "Ik heb eerst achter het raam gekeken, maar het was stil en er was niets te zien. Dus ben ik weer terug naar bed gegaan. Een paar minuten later hoorde ik allemaal busjes in de straat en ben ik tóch het balkon op gegaan. Toen zag ik dat er boven de sigarenboer is geschoten."

Kogelinslagen in de woning aan de Vuurplaat | Foto: MediaTV

Sigarenboer al maanden dicht

Het pand van die sigarenboer is sinds 31 mei al gesloten op last van de burgemeester. Wat de aanleiding daarvoor is, wil de woordvoerder van de burgemeester vanwege het onderzoek niet zeggen. De sluiting geldt tot 31 augustus. Het pand is al die tijd al met een oranje sticker verzegeld.

Buurtbewoners staan voor een raadsel waarom juist dit huis is geraakt. "Ik weet alleen dat de mevrouw die daar woont, er niks mee te maken heeft", zegt een buurvrouw. "Het is een lieve, oude vrouw, die altijd met haar hondje is. Dat is niets crimineels. Ik ben er wel echt van geschrokken, want in de dertig jaar dat ik hier nu woon is het al de derde keer dat er in de buurt een schietpartij is. Het wordt alleen maar erger." Een andere vrouw vult aan: "Misschien dachten ze dat er iemand anders woonde, dat ze gewoon verkeerd geschoten hebben?"

De beschieting baart de politie zorgen.