Rotterdamse hockeyers klaar op de Olympische Spelen: 'Dit was niet nodig geweest'

"We kunnen er niet omheen: we hebben in zes wedstrijden maar twee keer gewonnen. Dan verdien je het niet om in de halve finale te staan", oordeelt Hertzberger bij de microfoon van NOS. "We hebben niet ons beste spel kunnen laten zien, waardoor we in de kwartfinale al tegen de nummer 1 van de wereld moesten." Pas tegen de Australiërs kon Nederland het beste spel laten zien, vindt de aanvaller.

Op alle facetten, statistieken en punten heeft Nederland niet goed genoeg gespeeld, is de mening van Hertzberger. "Dat is helaas de harde waarheid", aldus Hertzberger. Dat hij nu al het vliegtuig terug naar huis moet nemen, vindt Hertzberger verschrikkelijk en pijnlijk. "Daar schaam ik me zelfs een beetje voor. Dit was niet nodig geweest."

'Dit doet erg veel pijn'

Doelman Pirmin Blaak is van mening dat Nederland een grote kans heeft gemist. "Op zo'n manier verliezen doet erg veel pijn", vindt de Rotterdammer. Ook in de shoot-outs kon Blaak niet zijn beste spel laten zien. "Ik hou ze niet goed en we nemen die niet goed. Dat is balen."

Op basis van vandaag had Nederland meer verdiend tegen Australië, vindt Blaak. "Maar de shoot-outs hadden we wel beter moeten nemen en stoppen. Dan verdien je een plek in de halve finale." Blaak is het er wel mee eens dat de Nederlandse hockeymannen in de groepsfase beter hadden moeten spelen. "Maar dit had onze ondergrens moeten zijn vanaf het EK."

Kijk hieronder naar de NOS-interviews met Jeroen Hertzberger en Pirmin Blaak: