Feyenoord met meerdere formaties in 120 minuten niet langs degradant ADO Den Haag (1-1)

In het eerste gedeelte verliep de wedstrijd stroef voor Feyenoord. De Rotterdammers creëerden geen kansen tegen ADO Den Haag en het veldspel hield ook niet over. Alleen Amar Catic kreeg een aardige mogelijkheid. De aanvaller van de bezoekers trapte de bal naast het doel van Feyenoord.

Feyenoord raakte in het tweede gedeelte van de wedstrijd wel wat meer op stoom. Trainer Arne Slot voerde een aantal wissels door, waardoor het beter ging lopen bij de thuisploeg. Zo schoot Robert Bozeník de bal op de lat en dook Christian Conteh gevaarlijk op. Verder had Feyenoord pech toen ADO Den Haag-verdediger Jamal Afoma een corner net niet in eigen doel werkte. De bal raakte namelijk weer de lat.

Nu wél een goal voor Bozeník

Na de 'echte' rust was Bozeník weer gevaarlijk voor de Rotterdammers. Op aangeven van Ridgeciano Haps kreeg de Slowaak de bal, maar de Feyenoord-spits trapte hem recht op ADO-doelman Luuk Koopmans. Na dit schot bleef het aantal kansen van Feyenoord een tijdje beperkt.

Robert Bozeník juicht na zijn goal voor Feyenoord tegen ADO Den Haag | Foto: Orange Pictures - Herman Dingler

Pas aan het einde van het derde gedeelte kwam er weer gevaar van Feyenoord. Eerst tikte Ramon Hendriks de bal dichtbij het ADO-doel over. In de 82e minuut brak Robert Bozeník de ban door een (goedkope) penalty te benutten (1-0). Daarna schoten Wouter Burger en Sondre Skogen voor Feyenoord nog op het Haagse doel.

Minder vierde gedeelte

ADO Den Haag liet pas in het vierde gedeelte aanvallend van zich spreken. Nadat Naoufal Bannis op ADO-doelman Koopmans had geschoten, strafte Evan Rottier balverlies van Wouter Burger bijna af. Slot gaf in dit kwart van de wedstrijd een aantal jeugdspelers de kans om minuten in het eerste van Feyenoord te maken. Dat had wel tot gevolg dat ADO gelijk maakte. Yahya Boussakou ging diep bij een lange bal en schoot in de korte hoek raak (1-1).

Na dit doelpunt liet Feyenoord nog één keer aanvallend van zich spreken. Dylan Vente, die mogelijk gaat vertrekken bij Feyenoord, raakte vanaf twintig meter de paal. Zo gaat Feyenoord met een gelijkspel richting Zwitserland. Daar is FC Luzern donderdag de tegenstander voor de Rotterdammers in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League.

Feyenoord - ADO Den Haag 1-1 (0-0)

82' 1-0 Robert Bozeník (penalty)

108' 1-1 Yahya Boussakou

Opstelling Feyenoord (eerste gedeelte): Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökcü; Jahanbakhsh, Til, Sinisterra

Opstelling Feyenoord (tweede gedeelte): Marciano; Hendriks, Trauner, Burger, Haps; El Bouchataoui, Milambo (57' Antonucci), Hartjes; Jahanbakhsh (48' Conteh), Bozeník, Linssen

Opstelling Feyenoord (derde gedeelte): Marciano; Skogen, El Bouchataoui, Hendriks, Haps; Burger, Hartjes; Bannis, Conteh (76' Azarkan), Bozeník, Antonucci

Opstelling Feyenoord (vierde gedeelte): Jansen; Skogen (105' Naujoks), El Bouchataoui, Hendriks, Haps (105' Benita); Burger (105' Van der Zeeuw), Hartjes; Bannis, Azarkan, Vente, Antonucci