Arne Slot over Feyenoord-ADO: 'Geen reële afspiegeling, maar het waren lange minuten'

Feyenoord kwam zondag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen eerstedivisionist ADO Den Haag. Trainer Arne Slot maakt zich echter niet druk in aanloop naar het Europese treffen met FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League.

Slot gebruikt deze oefenwedstrijd vooral voor spelers die weinig tot niet hadden gespeeld. "In het grootste gedeelte van de wedstrijd hebben we niet met onze basiself gespeeld. We hebben ook wat kansen gecreëerd, met name Robert Bozeník is in scoringspositie gekomen", zegt de Feyenoord-trainer, die nog altijd naar de beste samenstelling zoekt. "Ik vind dit geen reële afspiegeling van wat je normaal van ons ziet. Maar het waren lange minuten."

Gernot Trauner maakte tegen ADO Den Haag zijn debuut in het hart van de defensie van Feyenoord. "Hij is een jongen die op de training en in de wedstrijd comfortabel aan de bal is, zoals vandaag. Trauner probeert de oplossing vooruit te zoeken. Daarnaast is hij een persoonlijkheid en een ervaren speler." Zijn exacte waarde wordt volgens Slot pas de komende weken duidelijk.

'Hoge weerstand tegen FC Luzern'

Komende donderdag wacht in Zwitserland voor Feyenoord de heenwedstrijd tegen FC Luzern in de Conference League. Assistent-trainer Marino Pusic heeft voor Feyenoord het competitieduel met FC St. Gallen (2-2). Bij de Zwitsers zat oud-Feyenoorder Jordy Wehrmann negentig minuten op de bank.

"Ik heb wat beelden van FC Luzern gezien. We hebben pas tegen Young Boys gespeeld. Daar hadden we toen moeite mee. Jongstleden verloor FC Luzern nog met 4-3 van Young Boys", blikt Slot terug. "Nu kunnen wij redelijk inschatten wat de weerstand gaat zijn. Voor ons zal die hoog zijn."