Haps: 'Zolang ik Feyenoord-speler ben, dan zal ik honderd procent geven'

Ridgeciano Haps in het shirt van Feyenoord tijdens het Europese duel met FC Drita uit Kosovo | Foto: Orange Pictures - Herman Dingler

Ridgeciano Haps viel afgelopen donderdag tijdens het Europese duel met FC Drita in en vertoonde ook tegen ADO Den Haag zijn kunsten. Of Haps bij Feyenoord blijft, liet hij op de persconferentie in het midden.

De linksback is momenteel geen basisspeler bij Feyenoord. Hij heeft namelijk nog een contract voor één jaar in De Kuip. "Ik ben nog steeds speler van Feyenoord. Zolang ik dat ben, dan zal ik honderd procent geven. Als er interesse of biedingen zijn, dan komen jullie (de pers, red.) dat ook te weten", zei Haps op de persconferentie na het oefenduel met ADO Den Haag.

In juli speelde Haps wel voor een ander team: dat van Suriname op de Gold Cup. Een leuke ervaring, vertelt de verdediger. "Er wordt daar ander voetbal gespeeld. Iedereen is atletisch. Het was mooi om mee te maken."