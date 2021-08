Het weer van vandaag: regelmatig zon en vrijwel droog

Vandaag laat de zon zich met regelmaat zien tussen de aanwezige bewolking en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt maximaal 19 graden en daarmee is het koel. Er waait een zwakke tot aan zee matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het rustig en droog met enkele opklaringen. In de polders kan zich een mistbank vormen. Het koelt landinwaarts af naar 10 graden.