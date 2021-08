Iraaks international over aanstelling Dick Advocaat: 'Het brengt veel vreugde met zich mee'

"De geruchten gingen al een aantal weken rond in Irak", vertelt Rashid. Volgens hem ging deze baan tussen Advocaat en een Portugese trainer. "Ik sprak ook een aantal mensen binnen de nationale voetbalbond. Zij zeiden dat er wat van zou komen. Maar eerlijk gezegd geloofde ik het niet, totdat eergisteren het nieuws kwam."

Volgens Rashid zijn er in de nationale ploeg van Irak geen spanningen tussen soennieten en sjiieten. "Dat gaat goed samen. We zijn daar een eenheid. Wanneer wij spelen, is het land ook één. Bovendien, het brengt veel vreugde met zich mee dat Advocaat de bondscoach wordt. Dat wordt alleen maar meer als hij gaat winnen."

'De grote Dick Advocaat'

Rashid denkt dat Irak zich via het Aziatische kwalificatietoernooi kan plaatsen voor het WK 2022 in Qatar. Irak zit in een groep met Iran, Zuid-Korea, Verenigde Arabische Emiraten, Syrië en Libanon. De beste twee teams plaatsen zich voor het wereldkampioenschap en de nummer drie speelt nog barrages. Mocht Irak het WK halen, dan is dat voor het eerst sinds 1986. Toen sneuvelde de Irakezen puntloos in een groep met België, Mexico en Paraguay.

Op dit moment is Rashid actief voor de club Khor Fakkan uit de Verenigde Arabische Emiraten. De middenvelder speelde al 22 interlands voor Irak en scoorde één treffer voor de nationale ploeg, maar in september 2019 kwam hij voor het laatst in actie voor het Iraakse team. Rashid weet niet of hij onder De Kleine Generaal kans maakt om weer voor Irak geselecteerd te worden. "Voor mij lijkt het een geweldige ervaring om onder hem in het nationale elftal te spelen, maar als Irakees ben ik blij dat de grote Dick Advocaat de trainer wordt van de nationale ploeg."