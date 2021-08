Honderden ambulancemedewerkers en vrijwilligers lopen in Laurenskerk langs de kist van Kees Veldboer

Het is maandagochtend druk voor de ingang van de Laurenskerk in het centrum van Rotterdam. Tientallen ambulancemedewerkers, vrijwilligers van de stichting en ook agenten lopen de kerk in om afscheid te nemen van Kees Veldboer. Veldboer startte in 2007 met Stichting Ambulance Wens en overleed vorige week plotseling op 62-jarige leeftijd aan een hartstilstand.