Dinsdagavond stille tocht voor doodgestoken Joshua (15) en oproep voor meer aandacht messengebruik

De tocht start dinsdag om 19:00 uur op de Rhijnauwensingel, bij het huis van het slachtoffer. De deelnemers lopen via de Baarlopoort en Elsopoort naar de plek in het park aan de Goedenraadweg, waar Joshua is overleden. Daar wordt twee minuten stilte gehouden. Niet alleen om Joshua te herdenken, maar ook om aandacht te vragen voor het messengebruik onder jongeren en de gevaren die zich dat meebrengt. Vervolgens lopen de deelnemers naar de Ampsenland en via dezelfde route terug. De tocht zal om 20.30 uur eindigen.

Joshua werd vorige week donderdag neergestoken. Reanimatie mocht niet meer baten. Een 15-jarige jongen meldde zich een dag na de steekpartij zelf bij de politie. Hij wordt maandagmiddag voorgeleid. De aanleiding voor de dodelijke steekpartij is niet duidelijk. Vandaag werd bekend dat Joshua net als de verdachte een mes bij zich toen hij werd neergestoken.