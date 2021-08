Stille tocht voor doodgestoken Joshua (15) en roep om meer aandacht messengeweld: 'Het ligt bij die kinderen en hoe ze nadenken'

De tocht start dinsdag om 19:00 uur op de Rhijnauwensingel, bij het huis van het slachtoffer. De deelnemers lopen via de Baarlopoort en Elsopoort naar de plek in het park aan de Goedenraadweg, waar Joshua is overleden. Daar wordt twee minuten stilte gehouden. Niet alleen om Joshua te herdenken, maar ook om aandacht te vragen voor het messengebruik onder jongeren en de gevaren die zich dat meebrengt. Vervolgens lopen de deelnemers naar de Ampsenland en via dezelfde route terug. De tocht zal om 20.30 uur eindigen.

Joshua werd vorige week donderdag neergestoken. Reanimatie mocht niet meer baten. Een 15-jarige jongen meldde zich een dag na de steekpartij zelf bij de politie. Hij wordt maandagmiddag voorgeleid. De aanleiding voor de dodelijke steekpartij is niet duidelijk. Vandaag werd bekend dat Joshua net als de verdachte een mes bij zich toen hij werd neergestoken.

Op de vuist

"Als je gaat vechten, ga gewoon op de vuist. Ga niet met messen lopen zwaaien overal", zegt een tiener uit de buurt die dinsdagavond mee gaat lopen. Hij verwacht tientallen mensen, misschien wel honderd. "Je ziet dat steeds vaker jongens met messen gaan lopen. Veel roven, veel steekpartijen."

Hij weet ook niet wat een oplossingen kan zijn. "Ik hoor veel mensen over een buurthuis, maar dat werkt echt niet man. Het ligt meer bij de kinderen en hoe ze nadenken. Ze moeten betere keuzes maken."

Niet graag over straat

Volgens buurvrouw Anne is de plek in coronatijd een hangplek geworden voor jongeren. "Dat merk je vooral 's avonds. Ik durf zelf de hond niet uit te laten. De sfeer is niet te genieten, ik ga niet graag over straat. Het is te gek voor woorden dat een 15-jarige met een mes op zak loopt. Ik hoop dat jongeren met deze stille tocht beseffen dat dat gewoon niet kan."

Kim zit in de organisatie van de stille tocht. "Ik hoop dat iedereen inziet dat er meer moet gebeuren dan op dit moment gedaan wordt. Overal lopen kinderen met machetes rond. Wanneer stopt dit? Moest dit nou echt gebeuren? Normale zorgen zijn: heeft hij wel genoeg vriendjes en doet hij het goed op school? Nu zijn de zorgen: kan hij vanavond wel veilig naar buiten? Komt hij mensen met een mes tegen? Heeft 'ie zelf een mes op zak omdat hij bang is? Dat zijn de angsten van tegenwoordig. Dat is toch niet gezond meer. Dit is een schreeuw: dit kan zo niet langer!"