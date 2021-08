In dit havengebied op de Maasvlakte ligt een uniek natuurreservaat met lepelaars en de groenpootruiter

Op 30 juli opende het Port Pavilion haar deuren voor het publiek. Toeristen en andere belangstellenden kunnen hier terecht om bijzondere plekken in de Rotterdamse haven beter te leren kennen. Zo zijn er 12 dagtrips beschikbaar om de Rotterdamse haven te verkennen. Rijnmond besteedt deze week aandacht aan vijf van die bijzondere plekken: de Vogelvallei, het Quarantaineterrein, het Balkon van Europa, het Kitesurfstrand en fossielen zoeken op de Tweede Maasvlakte. Vandaag deel 1: de Vogelvallei.

Wat de Vogelvallei bijzonder maakt, is dat het gebied helemaal door de mens is gemaakt. Sinds 2015 is het 21 hectare tellende natuurgebied een beschermd natuurreservaat. “Vroeger was hier niks. Het was een deel van het sluftergebied, vlakbij de industrie en midden in het havengebied”, legt Maarten van Oosten uit. Hij werkt bij Futureland, een informatiecentrum dat gaat over de aanleg van de Tweede Maasvlakte. “Ik zou zelfs bijna durven te stellen dat de Vogelvallei wereldwijd misschien wel iets unieks is, alhoewel we dat natuurlijk moeilijk kunnen staven. Een beschermd vogelgebied in een havengebied, dat is een bijzonderheid.”

Van Oosten geeft dagelijkse tours in de Vogelvallei. Hij zag tijdens zijn werk vaak hele bijzondere vogels. “Een aantal jaren geleden hebben we een arendbuizerd in dit gebied gehad. Dan staan hier honderden mannen en vrouwen in camouflagepak om dat dan vast te leggen."

Eilandjes

Vanaf twee uitkijkposten kunnen enthousiastelingen de vogelpopulatie uitgebreid bewonderen. Om al die vogels te beschermen tegen roofdieren, hebben natuurorganisaties iets slims bedacht: een eilandenstructuur omgeven door water. “We hebben hier vogelkolonies die broeden. Dan wil je niet dat de vos erbij komt. Maar die hebben nog genoeg gebied hieromheen om wel aan hun trekken te komen”, zegt Van Oosten.

Havendagtrips

Bij het Port Pavilion aan de Leuvehaven kunnen geïnteresseerden terecht voor meer informatie over het boeken van de havendagtrips. Vanaf daar worden onder andere fietstochten georganiseerd. In de hele haven zijn uitgebreide ANWB-fietsroutes. Futureland kun je met de fiets bereiken vanaf Voorne-Putten. Vanuit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is Futureland ook bereikbaar met de Fast Ferry vanuit Hoek van Holland.

Maar er is meer, vertelt Van Oosten: een natuurspeurtocht bijvoorbeeld. “Dat kan op eigen gelegenheid. En ook worden er regelmatig bustours georganiseerd hiernaartoe. We rijden bijna dagelijks langs met onze FutureLand Express. Dan wordt uiteraard verteld over het gebied en de prachtige natuur die je hier ziet."