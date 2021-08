15-jarige verdachte steekpartij Beverwaard wordt verdacht van doodslag, ook omgekomen Joshua had mes bij zich

De 15-jarige Joshua, die vorige week donderdag om het leven kwam bij een steekpartij in Rotterdam-Beverwaard, had net als de 15-jarige verdachte een mes bij zich toen hij werd neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De twee zouden ruzie hebben gehad, blijkt uit onderzoek. De verdachte, die zichzelf een dag na de steekpartij bij de politie meldde, blijft twee weken langer vastzitten. De jongen wordt door de officier van justitie verdacht van doodslag.

Bij de steekpartij aan de Goedenraadweg kwam donderdagmiddag de 15-jarige Joshua om het leven. Hij werd door hulpdiensten in de bosjes gevonden. Volgens de politie had de tiener meerdere steekwonden. Reanimatie mocht niet meer baten.

De verdachte meldde zich vrijdag zelf op het bureau. Het onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang. Een grootschalig onderzoeksteam is bezig met de zaak. Uit gesprekken met getuigen, het bestuderen van telefoons van betrokkenen en verder onderzoek is inmiddels het beeld ontstaan dat Joshua en de verdachte ruzie met elkaar hadden. De twee zochten elkaar donderdag op in het park en hadden volgens het OM beiden messen bij zich.

In Rotterdam-Beverwaard wordt dinsdag een stille tocht georganiseerd voor Joshua.