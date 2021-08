Inspectie ontdekt tiental illegale werknemers op vakantiepark in Hellevoetsluis

Uit controle naar schoonmaakwerkzaamheden in vijf vakantieparken in Nederland blijkt dat er niet wordt gewerkt volgens de regels. Eén van de parken die werd gecontroleerd ligt in Hellevoetsluis. Op het park werden zestien mensen aangetroffen, waarvan er 7 sowieso niet in Nederland mochten werken. Naar negen anderen wordt onderzoek gedaan.