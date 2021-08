Feyenoord voor mogelijke play-offs Conference League naar Zweden of Bosnië

Om de play-offs, te bereiken moeten de Rotterdammers eerst nog afrekenen met FC Luzern. Aanstaande donderdag spelen de mannen van trainer Arne Slot eerst een uitduel. Volgende week donderdag is de return in de Kuip.

Mocht Feyenoord dit tweeluik winnend afsluiten, dan zal het in de play-offs als eerste een thuiswedstrijd spelen. Een week later is de return in Zweden of Bosnië.

De winnaar van de play-offs bereikt de groepsfase van de Conference League, het derde Europese clubtoernooi.

In FC Rijnmond werd afgelopen vrijdag teruggeblikt op de tweede voorronde van Feyenoord tegen FC Drita.