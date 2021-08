Weinig steun voor open brief tegen nieuw Feyenoord-stadion

Er is nauwelijks steun voor de open brief die naar de leiding van Feyenoord is gestuurd met daarin het verzoek te stoppen met de huidige ontwikkeling van een nieuw stadion. De brief staat nu een maand online en is nog geen 650 keer ondertekend.

De open brief is gepubliceerd op 2 juli van dit jaar en is opgesteld door de mensen achter de invloedrijke website stadionopzuid.nl. Deze groep heeft zich in drie jaar tijd ontwikkeld tot zeer felle tegenstanders van het plan om de Kuip te verlaten en een nieuw stadion, als onderdeel van Feyenoord City, neer te zetten aan de boorden van de Maas.

De leiding van Feyenoord wordt in het schrijven opgeroepen de ontwikkeling van het nieuwe onderkomen te staken, omdat het te duur zou zijn en daarmee het voortbestaan van de club in gevaar kan komen. Zoals bekend zijn de totale kosten voor het stadion 441 miljoen euro en moet er nog overeenstemming worden bereikt met een bouwer over de bouwkosten en met banken/investeerders over de financiering.

Omdat er de laatste maanden met name op social media een ‘anti-nieuw stadion storm’ raast lijkt een groot deel van het Feyenoord Legioen niet achter de nieuwbouwplannen te staan. Ook een inspreekmoment op het stadhuis leverde vorige maand vrijwel alleen negatieve reacties op. Deze open brief spreekt echter andere taal, met maar 647 ondertekenaars tot nu toe (maandag 2 augustus, 11:00 uur).

Of Feyenoord ook daadwerkelijk in een nieuw stadion gaat spelen valt nog maar te bezien. De club heeft nog heel wat werk te verzetten voor dat alle stoplichten op groen gaan. De gemeenteraad heeft inmiddels een deadline gesteld. Als er voor het eind van het jaar geen duidelijkheid is over de bouwkosten en financiering ziet Rotterdam af van een bijdrage van 40 miljoen euro aan het nieuwe stadion. In dat geval gaat er opnieuw een nieuwbouw-plan de prullenbak in en blijft Feyenoord zitten waar het zit: in de oude vertrouwde Kuip.