Vaccinatielocaties Groot-Ammers en Oud-Beijerland gaan dicht

Een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne is bereikt. En dat betekent dat de GGD Zuid-Holland Zuid stapsgewijs gaat afschalen. De vaccinatielocaties Groot-Ammers en Oud-Beijerland sluiten daarom vanaf 23 augustus.

Inwoners die op 23 augustus of later een afspraak bij die locaties hebben, krijgen bericht per sms over een andere locatie. Door de vaccinatielocaties te sluiten, kan er weer worden gesport in de sporthallen.

Ook bij andere locaties wordt gekeken of er kan worden afgeschaald. De GGD Zuid-Holland Zuid heeft momenteel nog locaties in Gorinchem en Dordrecht. Daarnaast worden op verschillende plekken in het gebied mobiele vaccinatie-units ingezet.