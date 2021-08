RIVM: 175 nieuwe coronabesmettingen, aantal besmettingen blijft dalen

Er zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Wel zijn drie mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het zevendaagse gemiddelde is gedaald van 453 per dag naar 378 per dag. Het aantal overlijdensgevallen ligt gemiddeld op 0,3 per dag.

Landelijke cijfers

Er zijn vandaag bij het RIVM 2136 nieuwe positieve tests gemeld. Dat is bijna een halvering ten opzichte van vorige week maandag.

Bij het RIVM kwamen geen meldingen binnen van overleden coronapatiënten, maar de meldingen op zondag en maandag zijn altijd lager dan in de rest van de week.

In de verpleeghuizen zijn wel weer wat meer coronabesmettingen vastgesteld. In 148 verpleeghuizen is in de afgelopen twee weken minstens één besmetting gemeld, vorige week lag dat aantal nog op 102.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 4 - 2854

Albrandswaard: 2 - 3406

Barendrecht: 3 - 6165

Brielle: 0- 1802

Capelle aan den IJssel: 6 - 8767

Dordrecht: 18 - 15297

Goeree-Overflakkee: 0 - 5156

Gorinchem: 4 - 4591

Hardinxveld-Giessendam: 3 - 2890

Hellevoetsluis: 5 - 3943

Hendrik-Ido-Ambacht: 2 - 3870

Hoeksche Waard: 11 - 9419

Krimpen aan den IJssel: 2 - 4015

Lansingerland: 6 - 7301

Maassluis: 8 - 3823

Molenlanden: 2 - 6110

Nissewaard: 5 - 9677

Papendrecht: 6 - 3813

Ridderkerk: 5 - 6363

Rotterdam: 60 - 90855

Schiedam: 6 - 10013

Sliedrecht: 7 - 3573

Vlaardingen: 5 - 9447

Westvoorne: 0 - 1261

Zwijndrecht: 5- 5727

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.