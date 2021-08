Journalisten duiken in podcastserie in het leven van bewoners van recreatieoord Hoek van Holland: 'Ze worden weggejaagd uit hun wijk'

De verkoop van Recreatieoord Hoek van Holland houdt de gemoederen flink bezig en daar is het laatste nog niet over gezegd. Journalisten Suzanne Streefland en Sandra van Steen maken daarom een podcastserie over het recreatieoord. "Het is natuurlijk een groter verhaal dan alleen het recreatieoord of de camping. Dit speelt op veel meer plekken dan alleen in Rotterdam."

"We zijn samen op pad en zijn er elk weekend. Ook slapen we op het park om de sfeer mee te krijgen", vertelt Streefland. "Er is hier veel over verteld, maar ik denk dat het goed is dat er een serie wordt gemaakt. Een verslaggever is daar maar één dag, terwijl wij heel de zomer daar zijn." Volgens Streefland is er op Recreatieoord Hoek van Holland sprake van gentrificatie. "Mensen worden weggejaagd uit hun wijk. Het leek ons een interessant verhaal om op te pakken."

'Heel hun sociale leven speelt daar af'

Streefland heeft een huisje toegewezen gekregen. Zo kan zij de sfeer op het Recreatieoord Hoek van Holland meekrijgen. De journalisten volgen verschillende personen op het park, bijvoorbeeld Henny en Piet. Zij komen al 67 jaar op de camping. "Ze zijn er al vanaf de eerste dag in april tot het einde van oktober. Ze wonen in het centrum van Rotterdam, waar ze een balkonnetje hebben van één vierkante meter. Voor hen is het Recreatieoord Hoek van Holland belangrijk, omdat ze dan een tuintje en contacten hebben. Heel hun sociale leven speelt daar af, net als voor veel andere mensen", zegt Streefland. Naast de verhalen van de huisjeseigenaren gaat ze ook de politieke kant van het verhaal volgen.

De podcast wordt vanaf december sowieso uitgezonden bij OPEN Rotterdam. Hoe de vijfdelige podcastserie gaat heten, weet Streefland nog niet. "We hebben alleen nog een werktitel, maar het zal waarschijnlijk iets van 'De Slag om Hoek van Holland' gaan heten."