Rotterdamse stichting met 125.000 euro aan donaties onderweg naar bosbranden in Turkije

“Er zijn gelukkig al heel veel bosbranden onder controle, maar een deel in van de branden in Bodrum, Manavgat en Marmaris is dat niet”, zegt Sahin vanuit Istanbul. "Er is veel schade, er zijn veel slachtoffers."

Duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Ook zijn er veel boeren getroffen. Hun huis en hun land zijn weg. Sahin: “Met het geld dat we hebben ingezameld willen we die mensen helpen, ze voorzien van primaire levensbehoeften: het opknappen van hun huizen en het kopen van vee."



Stichting Nederlandse Turkse Vrijwilligers (HTGV) in Rotterdam op een eerder moment. | Foto: Stichting Nederlandse Turkse Vrijwilligers (HTGV)

Betrokkenheid

Sahin heeft nu alleen nog de beelden op televisie gezien uit de getroffen gebieden. "Ik hou m'n hart vast voor wat we woensdag gaan zien en als we met de mensen zelf in contact gaan komen." De geldinzamelingsactie van de stichting HTGV gaat de komende tijd door. "Het is mooi om te zien hoe betrokken mensen zijn", vertelt Sahin. "Mensen willen echt iets doen, dat is mooi en positief."