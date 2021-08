Deze regiosporters zie je dinsdag op de Olympische Spelen

Op dag 11 van de Olympische Spelen is het voor Bart Deurloo eindelijk tijd om te shinen. De Ridderkerker komt uit in de finale van de rekstok. Ook spelen de waterpolovrouwen de kwartfinale tegen Hongarije.

Voor Deurloo zit het lange wachten er dinsdag op. De turner van O&O Zwijndrecht plaatste zich vorige week zaterdag al voor de finale van de rekstok en moest bijna anderhalve week wachten tot de finale. In deze finale is Deurloo de enige Nederlander. Voormalig Olympisch kampioen Epke Zonderland veroverde geen plekje in de finale.

Voor de waterpolovrouwen komt het er nu ook op aan. Nadat de groep redelijk eenvoudig werd overleefd, wacht nu de knock-out-fase. De ploeg van de Rotterdamse waterpolocoach Arno Havenga treft Hongarije, dat op de afgelopen drie Spelen op de vierde plaats eindigde.

Deze regiogenoten komen dinsdag in actie

11:20 Arno Havenga, Debby Willemsz, Brigitte Sleeking, Maud Megens, Nederland - Hongarije, kwartfinale (waterpolo)

11:40 Bart Deurloo, finale rekstok (turnen)