Olympische Spelen: Deurloo valt van rekstok, waterpolosters uitgeschakeld

Dag 11 van de Olympische Spelen is geen succesvolle dag voor onze regio gebleken. Turner Bart Deuloo greep mis en viel van de rekstok. Voor de Nederlandse waterpolovrouwen bleek Hongarije te sterk in de kwartfinale.

In de finale van de rekstok moest Ridderkerk Deurloo als laatste aan de bak. Voor hem waren al drie andere finalisten gevallen. Helaas voor Deurloo ging het voor hem ook mis.

De bedoeling was om drie vluchtelementen achter elkaar te doen. Na de eerste vlucht kon Deurloo het niet doortrekken, waardoor hij een extra zwaai moest maken. Bij zijn tweede vluchtelement maakte hij te veel snelheid, waardoor hij de rekstok net miste.

Deurloo werd uiteindelijk zevende in de finale. De winst ging naar de 19-jarige Japanner Daiki Hashimoto.

Waterpolo

De waterpolovrouwen kwamen in de kwartfinale uit tegen Hongarije. Het duel ging lang gelijk op, totdat de Hongaren in het derde kwart met drie punten uitliepen. Nederland kwam daarna knap terug tot 10-10, maar moest in het laatste kwart toch de meerdere erkennen in Hongarije: 14-11.

Voor bondscoach Arno Havenga en speelsters Maud Megens, Debby Willemsz en Brigitte Sleeking houden de Spelen dus in de kwartfinale op.

Gelukkig voor TeamNL was er eerder op de dag nog wel een gouden medaille voor de baanwielrenners. Zij pakten met overmacht de winst op de teamsprint.