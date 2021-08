Brandweerdames op zoek naar meer vrouwelijke collega's: 'Mooiste vak dat er is'

Het werk bij de brandweer is volgens Amanda en Esther namelijk het mooiste beroep dat er is. “Het is heel mooi gevarieerd werk”, vertelt Esther. “Je weet nooit wat je te wachten staat. Het stereotype beeld van de brandweer is dat we een beetje zitten te klaverjassen tot ergens brand uitbreekt, leggen de dames uit. “Maar we doen veel meer dan mensen denken. Soms bellen mensen ons zelfs als ze hun fietssleutel zijn vergeten. Of als iemand de sleutel aan de binnenkant van het slot van het huis heeft laten zitten.”

Ook het takenpakket van een brandweerman- of vrouw is niet elke dag hetzelfde. "Elke wacht heb je een andere functie. De ene keer rijd je, de andere keer ben je aanvalsploeg en de keer daarna ben je waterploeg. Dat maakt het werk ook zo afwisselend.”



Altijd samen

Doordat vrouwen eigenlijk niet goed weten wat de brandweer allemaal doet, solliciteren ze niet, denken de dames. Ook Amanda en Esther wisten niet wat het werk bij de brandweer inhield voordat ze er begonnen met werken. Maar al snel leerden ze dat je brandweervrouw bent vanuit je hart. “Het is vak is echt. En dat maakt het zo bijzonder. Je doet het niet alleen. Het is heerlijk om in teamverband te werken. Je bent altijd met elkaar.”

De diensten op de kazerne duren namelijk 24 uur. “Alles wat je thuis samen met je partner doet, doe je samen met nog acht anderen op de kazerne.” Zo wordt er op de kazerne samen gesport, gegeten en tv gekeken. In de tussentijd oefenen de brandweermannenlieden en maken ze schoon.

Esther en Amanda moesten daar in het begin even aan wennen. Ze begrijpen ook dat vrouwen met een gezin denken dat dit niet goed valt te combineren met het werken bij de brandweer. Maar dat berust op een misverstand. “Je kan de diensten juist heel goed inpassen in je leven. En je krijgt vanuit de brandweer alles aangereikt.” Daardoor hebben ze nooit problemen gehad om hun gezinsleven met het werk bij de brandweer te combineren.



Niets te verliezen

“Maar”, waarschuwt Ester, “het is toch een mannenwereld en dat moet je wel liggen. “Wij zijn allebei van mening: je bent geschikt of ongeschikt. Ongeacht welk geslacht je hebt. Ik dacht toen ik ging solliciteren: wat heb ik te verliezen als ik niet solliciteer? Gewoon solliciteren en kijken of je er geschikt voor bent!”