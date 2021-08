Nieuwe maatregelen gooien roet in het eten voor festivals in de regio

Slecht nieuws voor festivalgangers en festival-organisatoren. Alleen kleine festivals tot 750 bezoekers zijn voorlopig mogelijk, zo liet premier Rutte vanmiddag weten. Phoung Ang Ho, organisator van Expedition Festival dat op 28 augustus in het Vroesenpark in Rotterdam zou plaatsvinden, weet niet zo goed wat ze daarvan moet vinden: “Ergens zie je het aankomen, dan hoor je die 750 man en denk je: Nou, dat was het. Expedition Festival kan helaas niet doorgaan.'"

"Ik geloof wel dat een festival voor 750 man heel gezellig zou zijn", zegt Ho voorzichtig. "En als het rendabel zou zijn, dan hadden we dat met alle liefde gedaan. Maar voor een festival als Expedition Festival met zo’n 10.000 man is dat helaas niet mogelijk."

Blijven wachten en hopen

Ho bekijkt op dit moment alle mogelijke scenario’s, zoals een indoor festival of het festival verplaatsen naar een andere datum. Maar ook dat hangt af van de komende persconferenties. “Op dit moment kunnen we niets anders doen dan in de wachtstand staan. En dat hebben we eigenlijk vanaf dag één van de lockdown van vorig jaar gedaan.”

Toch gaat ze nog niet helemaal bij de pakken neerzitten. "We hadden er allemaal heel veel zin in. Dus het is heel erg jammer. Maar we hopen dat de bezoekers evenveel geduld hebben als dat wij allemaal hebben en dat we er over een paar maanden toch een leuk feestje van kunnen maken.”

Vanaf 14 augustus zijn maximaal 750 bezoekers zijn welkom op een festival. Het feest moet daarnaast buiten plaatsvinden of onder een tentzeil die aan vier zijden open is en bezoekers moeten gevaccineerd zijn of een negatieve testuitslag kunnen tonen. Ook andere festivals in de regio worden getroffen door de maatregelen en zijn afgelast, zoals Blijdorp Festival en Crazy Sexy Cool Festival.

Kort geding

?Festivalorganisatoren overwegen om de overheid voor de rechter te slepen. Ze begrijpen niet waar de grens van 750 bezoekers vandaan komt. Ook willen ze meer duidelijkheid voor de lange termijn. Wanneer er weer ruimte is voor grotere festivals, kan het kabinet nog niet zeggen, tot frustratie van de organisatoren. Ook snappen ze niet waarom iedereen weer massaal op vakantie kan in Europa, maar dat grotere festivals nog taboe zijn. Binnen twee dagen moet duidelijk zijn of de festivalorganisatoren hun plannen voor een kort geding doorzetten.