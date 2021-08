Wellantcollege fuseert tot megaschool

Het Wellantcollege in Rotterdam | Foto:

Het Wellantcollege fuseert met de scholenkoepels Citaverde en Helicon. De groene onderwijsinstellingen gaan verder onder de naam Yuverta. De nieuwe school krijgt 53 vestigingen, van VMBO tot MBO, onder meer in Rotterdam, Dordrecht, Brielle, Ottoland en Klaaswaal.

De scholen richten zich op klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier. In totaal heeft Yuverta ruim twintigduizend studenten en nog eens 8500 cursisten. Er zijn 2000 medewerkers aan de nieuwe koepel verbonden.

"Door samen verder te gaan, bundelen we krachten en kennis. Daarmee kunnen we onze onderwijskwaliteit verder versterken en zo - ook in de toekomst - ons unieke, persoonlijke onderwijs blijven bieden", laat Yuverta weten.

Naast vestigingen in onze regio, heeft Yuverta ook vestigingen in onder andere Heerlen, Amsterdam en Nijmegen.