Opnieuw kogels afgevuurd op huizen in Rotterdam en Vlaardingen

Voor de vierde keer in een ruime week zijn in de nacht van maandag op dinsdag kogels afgevoerd op een woning in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Rond 01:30 uur werd bij de politie de melding van een schietpartij aan de Nassaustraaat gedaan. In dezelfde nacht is ook op een huis in Vlaardingen geschoten.