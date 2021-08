Groot politieonderzoek na vondst lichaam in een auto in de Dordtse wijk Crabbehof | Foto: JBMedia

De politie doet onderzoek nadat maandagavond in een auto in de Dordtse wijk Crabbehof een lichaam is gevonden. Op een parkeerplaats in de Aalbersestraat is een tent om de auto gezet waarin medewerkers van de forensische opsporing in witte pakken onderzoek doen.