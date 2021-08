Vaccin voor álle zeevarenden die de Rotterdamse haven binnenvaren

Iedere zeevarende die de haven van Rotterdam aandoet, kan hier een vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Uit welk land je afkomstig bent, of onder welke vlag je schip vaart, maakt niet uit. De komende twee maanden kun je bij het Port Health Centre in de Botlek het Janssen-vaccin krijgen. Daarvan zijn er tienduizend beschikbaar.

Vanaf eind juni waren er al vijftigduizend vaccins voor zeevarenden op Nederlands gevlagde schepen. Daarvan zijn er nu een paar duizend gezet. Nu kunnen bemanningsleden van alle schepen een prik halen, vertelt Bas van Dijk van het Havenbedrijf.

Geen toegang tot vaccin

"De haven is heel belangrijk voor de Nederlandse economie en zorgt voor werkgelegenheid. Vanuit onze stoel kunnen we van over de hele wereld spullen bestellen. Veel wordt over zee vervoerd, maar we vergeten wel eens dat aan boord van die schepen mensen werken die soms maandenlang van huis zijn. Ook mensen uit landen die helemaal geen toegang hebben tot een vaccin."

Aan boord is het nog relatief veilig zolang er geen uitbraak is, maar eenmaal in de haven mogen zeevarenden minder doen, omdat ze nog niet gevaccineerd zijn, legt Van Dijk uit. "En als ze een keer van boord mogen om familie te bezoeken, hebben ze allemaal beperkingen zoals quarantaineplicht."

Al een jaar aan boord

Het is lastig welk land je voorrang zou moeten geven, zegt Van Dijk. "Want ook voor landen waar wel vaccins beschikbaar zijn, is het lastig om die bij bemanningsleden aan boord te krijgen als ze al acht maanden of een jaar aan boord zitten. Wij hebben als grootste haven van Europa gezegd: het zou fijn zijn als ze hier een vaccin kunnen krijgen."

De vaccins zijn aan het ministerie gevraagd. Het Havenbedrijf heeft niets nieuws opgezet, maar lift mee op het bestaande programma van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.