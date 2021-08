Turkse Nederlanders in door bosbranden bedreigde kustgebied: "Deze mensen zijn echt alles kwijt"

"Op dit moment is het heel rustig, maar een eindje verderop lijkt het alsof de helft van de berg is afgebrand", vertelt Erkan Caliskan. Hij is met zijn gezin op vakantie in de kustplaats Içmeler.

Toen het gezin maandag aankwam op het vliegveld van Bodrum was er een grote brand in de omgeving zo'n 20 kilometer van hem vandaan. "We zagen de rook boven ons resort hangen. Een ander resort is voor een groot deel afgebrand. Die mensen moesten geëvacueerd worden. Dan ga je er wel rekening mee houden dat het erg dichtbij is."

Op gegeven moment lijkt het erop dat ook Erkan en zijn gezin moeten vluchten, maar zover komt het uiteindelijk niet. "We wilden met de kinderen naar een activiteit. Toen we daar aankwamen kregen we te horen dat het gesloten was en dat we naar het strand moesten", vertelt Erkan. "Een leidinggevende vertelde ons dat het uit voorzorg was."

Samen met honderden andere bewoners en toeristen ziet Erkan hoe boten langzaamaan richting de kust varen om zo nodig mensen op te pikken. "Ik bleef zelf wel rustig, vooral mijn vrouw raakte een beetje in paniek", zegt hij. Van een echte panieksituatie is verder volgens hem geen sprake.

Na een kleine drie uur wachten, krijgen Erkan en zijn gezin het nieuws dat de brand in de omgeving onder controle is en dat ze terug mogen naar hun hotel. De schrik zit er goed in, maar het gevaar lijkt voor nu te zijn geweken.

Geen toeval

Ondanks de bosbranden wil Erkan nog wel proberen om van zijn vakantie te genieten: "We proberen er niet aan te denken. We zijn met een tweeling van zeven jaar. Daar ben je constant mee bezig, dus dat zorgt voor afleiding", legt hij uit. "De sfeer is wel sober. We plaatsen bijvoorbeeld geen vakantiefoto's op social media. Dat zou niet goed voelen."

Ook houdt Erkan logischerwijs het nieuws nauwlettend in de gaten voor belangrijke updates, zowel de Turkse als Nederlandse media. "Het ziet er op dit moment goed uit, maar je weet het niet. Het is allemaal erg onzeker", zegt hij.

Erkan zet vraagtekens bij de oorzaak van de bosbranden. Ondanks het kurkdroge weer en ongekend hoge temperaturen in vrijwel het gehele Middellandse Zeegebied is het volgens Erkan nog nooit eerder voorgekomen dat zoveel stukken bos in één keer afbranden.

"Het zijn allemaal aparte stukken. Het is niet één groot bos. Je vraagt je wel af hoe het komt dat ze tegelijk branden", zegt Erkan. "Ik weet het niet zeker, maar heel veel mensen hebben hier hetzelfde gevoel: dat dit geen toeval is."

Omdat de branden onder controle lijken te zijn, ziet Erkan geen reden om zijn vakantie vroegtijdig af te blazen. "Er is hier weinig dat nog kan branden. We gaan de vakantie gewoon afmaken." Wel zegt hij nauwelijks wat te hebben gehoord van zijn reisorganisatie. "We hebben niemand op het resort gezien, en er zitten wel veel mensen van deze reisorganisatie hier."

Situatie wordt niet beter

Verder oostwaarts in het kustgebied, in de stad Manavgat, is de Rotterdamse Nilgün Sahin te vinden. Nilgün is voorzitter van de Stichting Nederlandse Turkse Vrijwilligers (HTGV). Eerder deze week zamelde de stichting maar liefst 125.000 euro in voor het getroffen gebied. Inmiddels is Nilgün zelf op locatie om de noodhulp te coördineren met een team van vrijwilligers en de Turkse autoriteiten, maar de situatie is zo benard dat er nog veel meer moet gebeuren, zo zegt ze zelf.

"Het gebied is heel zwaar getroffen", vertelt ze. "In zijn totaliteit zijn er meer dan duizend huizen verbrand en honderden onbewoonbaar geworden. Wij zijn gisteren gearriveerd bij het centrum rampenbeheer om de inventarisatielijsten te bekijken en spullen in te kopen, maar de lijst is lang en de behoeften groot", aldus Nilgün. Naast vrijwilligersorganisaties en de Turkse overheid hebben ook meerdere landen, waaronder Nederland en Duitsland, al hulp aangeboden aan Turkije.

Maar hoeveel hulp er ook binnenkomt, de situatie lijkt er niet veel beter op te worden. Terwijl het vuur op veel locaties inmiddels onder controle is, zorgt de verpletterende warmte ervoor dat het telkens weer oplaait. In het centrale rampenbestrijdingscentrum in Manavgat komen nog dagelijks nieuwe meldingen van nieuwe brandhaarden binnen, vertelt Nilgün: "Het gaat om meer dan 150 à 160 bosbranden die woeden, waarvan er zo'n 80 à 90 onder controle zijn. Aan de ene kant ben je aan het blussen en aan de andere kant laait het weer op."

Tentenwoningen

De échte schade van de bosbranden moet volgens Nilgün nog in kaart worden gebracht. Talloze bewoners die voor het vuur zijn gevlucht, hebben alles achter moeten laten, en moeten nu weer van vooraf aan beginnen. Die bewoners worden nu tijdelijk opgevangen in een centrale opvanglocatie. Daar wachten ze op nieuws over hun herplaatsing. Dat lijken tenten te gaan worden.

De Turkse overheid heeft gecommuniceerd dat alle gezinnen die hun huizen zijn verloren 50.000 lira (ongeveer 5000 euro) aan steun krijgen. "Daar is het natuurlijk niet mee gedaan," zegt Nilgün, "Dus daarom zijn er ook stichtingen zoals wij om die mensen bij te staan. Wat wij doen, is hen voorzien in hun primaire levensbehoeften. Ze hebben kleding, beddengoed en voedselpakketten nodig. De komende periode leven ze in tenten, dus dat is waar we mee beginnen."

De bedoeling is dat de bewoners snel van de opvangcentra naar de tentenwoningen worden verplaatst. Zo zullen ze enkele maanden moeten doorbrengen, terwijl ze wachten op nieuwe woningen. Ook worden er door organisaties zoals HTGV spullen ingezameld om aan de mensen te geven, maar dat is niet altijd even bruikbaar.

"Dat moet ook weer gesorteerd te worden. Mijn oproep aan mensen die nu inzamelen is om alleen maar spullen te sturen die écht bruikbaar zijn en in goede staat verkeren. Het is zonde om goederen op te sturen die jij ook niet meer kunt gebruiken", zegt Nilgün.

Nilgün blijft tenminste een week in het getroffen gebied. Over een maand wil ze dan terugkomen om te kijken hoe de situatie zich dan ontwikkeld heeft. "We hebben afgesproken om over een maandje terug te komen. Dan heb je de schade echt voor ogen en kunnen wij kijken wat we als stichting nog voor de slachtoffers kunnen betekenen", aldus Nilgün.