Koffers met stoffelijke resten in Dordrecht aangetroffen; Zwijndrechtenaar vast voor moord of doodslag

De verdachte is dinsdagmiddag voorgeleid en blijft veertien dagen langer vastzitten. Hij werd vorige week opgepakt in of bij de Kapitein Horsmanflat. In die flat liepen vorige week medewerkers van de forensische opsporing in witte pakken door een van de woningen. Over de reden daarvan kon de politie toen nog geen uitspraken doen. Naar nu blijkt zei de man toen al dat hij een 'levensdelict' had gepleegd. In de woning werden bloedsporen aangetroffen en een voorwerp dat er mogelijk mee te maken zou hebben.

Een slachtoffer was toen nog niet gevonden. Het lichaam van de 29-jarige man uit Zwijndrecht werd uiteindelijk maandagavond gevonden in Dordrecht. Het lag, in koffers, in een auto op een parkeerplaats in de Aalbersestraat. Volgens buurtbewoners stond de auto waarin een lichaam lag al vier dagen op dezelfde plek. Volgens het OM was de man eerder als vermist opgegeven.

'Dit wil je niet zien'

"We kwamen terug van het uitlaten van de hondjes en zagen de mannen in witte pakken, de rechercheurs en de tenten om een auto heen. Wat een heisa! Ik dacht wel dat er wat aan de hand was, want anders lopen die mensen er niet uiteraard", legt een buurtbewoonster dinsdagmiddag uit. "Politie, speciale auto's, één tent om een auto heen en één ernaast; ik heb niet gezien wát ze hebben gevonden, maar heb er wel naar gevraagd. Een agent zei: 'Dit wil je niet zien'."

De Dordtse woont pas enkele maanden in Crabbehof. "Vorige week is een auto hier helemaal uitgebrand. Een mooie, dure wagen. Ik vind dat ik in die tijd dat ik hier nu woon al genoeg heb meegemaakt. Maar ik voel me niet onveilig hoor; ik heb in de PI in Dordrecht gewerkt dus ben wel wat gewend. Ik ga er ook niet minder om slapen."

Ook woning in Zevenkamp betrokken

Ook een woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam staat in verband met deze zaak. De eerste mannen in witte pakken verschenen daar zondagavond, maar ook maandag en dinsdag is daar onderzoek gedaan. Het OM kan hier verder geen uitspraken over doen.

Onderzoek aan de Zevenkampse Ring | Foto: JBMedia

Het onderzoek is nog in volle gang. Burgemeester Hein van der Loo van de gemeente Zwijndrecht heeft de woning in de Kapitein Horsmanflat gesloten, omwille van de openbare orde en veiligheid. Het gaat om een sluiting van drie maanden. De andere bewoners zijn elders ondergebracht.