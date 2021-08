Het gezellige getjirp van de grote groene sabelsprinkhaan wordt steeds luider in de stad

Wie in de avonduren door de stad struint, kan steeds vaker zomaar het luide getjirp van een sprinkhaan horen. Als gevolg van klimaatverandering duiken sprinkhanen die vooral in Zuid-Europa voorkwamen vaker op in gebieden als Zeeland en Zuid-Holland.

In Rotterdam kun je nu overal het getjirp van de grote groene sabelsprinkhaan horen, vertelt stadsecoloog André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur. "Het zijn vegetariërs. Als er een goede diversiteit is aan eetbare plantensoorten, dat zijn er nogal wat, dan gaat het goed met ze. En sprinkhanen zijn weer een belangrijke voedselbron voor vogels."

De grote groene sprinkhaan kan springen en vliegen, maar gebruikt vooral zijn groene schutkleur om rustig ongezien te blijven zitten. "Het zijn flinke beesten. Soms springen ze wel eens een woning binnen. Ze zijn zo groot als je duim, dus maken best indruk. Ze bijten alleen als je ze oppakt, maar niet tot bloedens toe", weet De Baerdemaeker.

Serenade aan de dames

Wat is dat getjirp dan precies? "De mannetjes strijken met hun achterpoten over hun vleugels. Als een soort violist brengen ze een serenade aan de dames."

Voor sprinkhanen die alles kaalvreten hoeven we voorlopig niet bang te zijn. "Dat zijn de Afrikaanse treksprinkhanen, een soort die we voorlopig niet in Europa hoeven verwachten. Die zitten aan de andere kant van de Sahara en liften mee op de regenseizoenen.

Waardevolle toevoeging

De grote groene sabelsprinkhanen zijn niet schadelijk, ze worden juist gezien als een waardevolle toevoeging aan de biodiversiteit van de stad. "Ze eten tuinplantjes, maar ook planten die veel mensen onkruid noemen."

Je kunt de sprinkhanen tot diep in de stad horen, maar volgens De Baerdemaeker kun je je in het Kralingse Bos of op het Eiland van Brienenoord op een mooie avond met het getjirp echt in Zuid-Europa wanen.