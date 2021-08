Wie staat er straks naast Thy in de aanval bij Sparta? 'Emma heeft een streepje voor'

Sparta-trainer Henk Fraser heeft er nooit een geheim gemaakt fan te zijn van Lennart Thy. Toen de spits vorig seizoen overkwam van PEC Zwolle, zei de oefenmeester al dat hij vond dat veel eredivisieclubs hadden liggen slapen.

Toch begon Thy moeizaam. In de voorbereiding van het seizoen 2020/2021 maakte hij zelfs geen enkel doelpunt en ook in de eerste drie duels van de competitie kon de Duitser het net niet vinden. Tegen AZ, in de knotsgekke 4-4, maakte Thy zijn eerste Sparta-goal. Later zouden er nog dertien volgen.

Superprof

Onder Fraser kwam Thy vorig seizoen in alle 34 wedstrijden in actie. "Lennart is absoluut de nummer één. Als je de opstelling moet maken, is hij de eerste die erop staat", zegt Fraser over zijn aanvalslinie.

"Naar deze man hoef ik nooit te kijken", legt Fraser uit. "Hij is een superprof. In alle opzichten. Is er een conditionele prikkel, dan doet hij die arbeid. Moet er iets voetballend worden opgelost, dan doet hij dat."

Aangezien Sparta voornamelijk met twee spitsen zal gaan spelen, blijft er nog één vacante positie over. "We zijn verschillende types qua voetbal Iedereen heeft zijn zwakke en sterke punten. Ik ook. Het is uiteindelijk niet aan mij wie er worden opgesteld", zegt Lennart Thy zelf over de concurrentiestrijd.

Gevecht

Het is inderdaad niet aan Thy, maar aan Fraser. "Mario Engels vind ik de beste doelpuntenmaker van de drie en Reda Kharchouch kan met zijn kracht het verschil maken. Ik denk dat ze een heel mooi gevecht met elkaar kunnen aangaan."

De Sparta-trainer geeft daarna toe dat Emanuel Emegha, die in de Sparta-selectie Emma wordt genoemd, inmiddels een streepje voor heeft op zijn twee concurrenten. "Dat klopt. Op dit moment zou Emma eerder in aanmerking komen. Maar het ligt heel dicht bij elkaar", benadrukt Fraser nog maar eens.

Thy-Emegha

Lennart Thy ziet een aanvalsduo met Emegha wel zitten. "Dat kan wel, ja", zegt hij nonchalant. "Wat ik van hem zou kunnen leren? Hij is duidelijk sneller dan ik, haha. Hij is echt heel snel en die jongen toont veel energie."

Emegha hoort de woorden bescheiden aan. "Ik denk dat hij helemaal niks van mij kan leren, maar ik alleen maar veel van hem", aldus het 18-jarige talent, die het allemaal op zich af laat komen. "Ik hoop dat ik dit seizoen veel minuten mag maken. Niet meer en niet minder."

Wie wordt bij Sparta de tweede spits naast Lennart Thy?