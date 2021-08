Drukke zomer voor dierenambulance door gedumpte huisdieren

Een konijntje in een reismandje in de bosjes, kanariepietjes in een kooitje tussen het vuil en héél veel losgelaten konijnen in parken. De zomer is in volle gang en ook in onze regio is het dumpen van huisdieren weer 'als vanouds' begonnen. Bij Dierenambulance Zuid-Holland Zuid zitten ze momenteel op zo'n 1600 ritten per maand. Dat zijn de gewone ritten en de gedumpte dieren. "In rustige maanden zitten we op 600. Dus het is meer dan een verdubbeling. Het is echt aanpoten voor de vrijwilligers."