Op deze plekken hoor je het komende halfjaar een hoge zoemtoon in strijd tegen overlastgevende jongeren

Momenteel hangen in Rotterdam aan de Oosterkade (Centrum), op het Nozemanplein (Delfshaven) en in de Toussaintstraat (Delfshaven) al mosquito's. Daar komen nog eens drie exemplaren in Charlois, twee in Delfshaven en één in Noord, Kralingen-Crooswijk, Hillegersberg-Schiebroek en Feijenoord bij. Ook in Rozenburg wordt een mosquito geplaatst.

De kastjes zenden een hoge zoemtoom uit die doorgaans alleen hoorbaar is voor jongeren tot 25 jaar. De mosquito's werken alleen tussen 22:00 en 05:00 uur. Als de jongeren toch geen overlast veroorzaken, hoeven de mosquito's niet aan te gaan.

Kijk hieronder naar de plekken waar de mosquito's komen te hangen. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Als het kaartje niet opent, klik dan op deze link:

Deze speakers blijven zeker zes maanden hangen. Het is mogelijk dat de mosquito's langer op hun plek blijven. Na vijf maanden wordt de werking van de mosquito's bekeken.

Zoemende zin of averechtse aanpak?

De grote vraag is of de mosquito's gaan werken tegen de overlast. “De plek waar jongeren hangen, hangt samen met hoe aantrekkelijk de plek is", vertelde Jeroen van den Broek eerder aan Rijnmond. Hij is criminoloog en doet onderzoek naar straatcultuur en jeugdcriminaliteit. "Een kutgeluid, op z’n Rotterdams gezegd, maakt een plek minder aantrekkelijk. Dus in die zin gaan de mosquito’s wel werken.” Hij denkt echter niet dat dit een goede oplossing is voor de lange termijn. "Door de mosquito’s gaan jongeren zich verplaatsen en ontstaat een ‘waterbedeffect’."

In de regio zijn al eerder mosquito’s geplaatst. Dit ging niet altijd zonder kritiek. In 2010 heeft jongerenafdeling ROOD van de Rotterdamse SP demonstratief een aantal mosquitokastjes ingepakt. De SP-jongeren zijn het er niet mee eens dat de gemeente Rotterdam nu weer mosquito’s gaat inzetten tegen overlast en denken erover om net als in 2010 te gaan protesteren.