Jeff (43) stond door corona op het randje van de dood, maar werd gered dankzij experimentele medicijnencocktail

Jeff en zijn vriendin Isabelle raken op 20 juli besmet. Daar komen ze achter door een positieve thuistest. Twee dagen later gaat het stel ook nog eens naar de GGD om zich te laten testen. Ook daar is het resultaat positief. Het ziekteverloop valt hem grotendeels mee. Al snel is hij aan de beterende hand. "De afgelopen week ging het steeds beter. Ik heb 5 kilometer gewandeld, en stond vrijdag de hele dag te koken." De ellende begint vrijdagavond, terwijl Jeff en zijn vriendin samen op de bank zitten.

"Ik kreeg het steeds kouder. Mijn vriendin haalde alsmaar meer dekens, maar ik kreeg het niet warm." Jeff gaat die avond vroeg naar bed omdat hij zich niet niet lekker voelt. Zijn temperatuur is op dat moment 38 graden, maar loopt snel op. Nog geen twee uur later heeft Jeff bijna 40 graden koorts, en kan hij zich nauwelijks nog bewegen.

Isabelle wacht geen moment en belt meteen de huisarts, terwijl Jeff's situatie met de minuut verslechterd. Bij aankomst schrikt de dokter van wat hij ziet. Voor Jeff zelf voelt het alsof hij halverwege de hemelpoort is. "Op gegeven moment zei ik tegen hem dat ik het wel goed vond zo. Toen was het volgens hem écht foute boel."

Kort daarna arriveert de ambulance. Vier ziekenhuizen kunnen Jeff wegens ruimtegebrek niet opnemen, maar bij het Erasmus MC kan hij wel terecht. Jeff kan meteen komen. Geen seconde te vroeg, want het gaat steeds slechter met hem. Zijn vriendin kan vanwege corona niet mee.

Geen antistoffen

Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis zien dokters meteen dat Jeff de verkeerde kant op gaat. Uit foto's blijkt dat zijn coronabesmetting gepaard gaat met een dubbele longontsteking. Door het vele hoesten kan Jeff nauwelijks nog praten. Hij krijgt zeker zes liter zuurstof toegediend, maar zijn situatie lijkt niet te verbeteren.

Op zaterdagochtend wordt Jeff naar de speciale covid-afdeling verplaatst. De medicijnen die hij toegediend krijgt, lijken niet aan te slaan. De artsen in het ziekenhuis hebben wel een vermoeden waarom: het lichaam van Jeff maakt geen antistoffen aan. Een groot probleem, want zonder antistoffen kan zijn immuunsysteem het virus niet bestrijden. Bloedonderzoek moet uitwijzen of die antistoffen er zijn.

Terwijl Jeff op de resultaten van het onderzoek wacht begint het tot hem door te dringen dat dit wel eens het einde kan zijn. "Ik heb veel gehuild. Ik werd al voorbereid op alles dat daarbij zou komen kijken", vertelt hij. "Ik ging echt bijna dood."

Experimentele antistoffencocktail

Op zondag komen de artsen opnieuw bij Jeff. De situatie is inmiddels zo nijpend dat de artsen bereid zijn om iets nieuws te proberen: een experimentele antistoffencocktail. Naast Jeff is er slechts een handjevol mensen die het medicijn hebben gekregen, waaronder voormalig president van Amerika, Donald Trump.

Het middel moet Jeff's lichaam volpompen met zogeheten monoklonale antistoffen die het virus moeten bestrijden. Dat kan alleen wanneer een patiënt zelf absoluut geen antistoffen aanmaakt. Dan is er ook nog de kans dat Jeff's lichaam niet juist op het middel reageert, en blijft weigeren om antistoffen aan te maken. "Ze vertelden me dat er in dat geval geen mogelijkheid tot herstel zou zijn", zegt Jeff.

Omdat het middel nog geen goedkeuring heeft gehad moet Jeff zijn toestemming geven om het te ontvangen. Dat doet hij zonder er lang over na te denken. Het is zijn laatste redmiddel.



Wonderbaarlijk herstel

Wat volgt nadat Jeff het medicijn krijgt toegediend wordt door hemzelf en zijn artsen omschreven als een wonderbaarlijk herstel. Een klein uur nadat Jeff het middel via een infuus heeft gekregen begint zijn situatie al te verbeteren. "Het was echt niet te geloven", zegt hij. Zijn artsen en zusters delen die conclusie.

In de uren daarna voelt Jeff zich steeds beter. Hij kan weer praten en ook zijn kracht lijkt terug te keren. Helemaal uit de gevarenzone is hij nog niet. Dankzij het middel gieren de antistoffen door zijn lichaam, maar het is nog maar de vraag of zijn lichaam nu ook zelf aan de slag gaat om zich te verdedigen tegen het virus.

Op dinsdagochtend krijgt Jeff het verlossende woord: hij mag naar huis. Hij maakt inmiddels zelf antistoffen aan en alle onderzoeksresultaten wijzen uit dat zijn lichaam zich aan het herstellen is. "Ik heb de meest uitvoerige APK-check ooit gekregen", lacht hij.

Geen wondermiddel

Het middel dat Jefferson kreeg is géén wondermiddel, benadrukt zijn behandelend infectioloog Bart Rijnders van het Erasmus MC. "Het is wel het resultaat van anderhalf jaar aan wereldwijd onderzoek naar antistoffen, dat heeft bewezen bij sommige patiënten heel nuttig te zijn. Het vermindert de kans op overlijden bij patiënten die geen of laat antistoffen aanmaken."

Ongeveer een jaar geleden begonnen de ziekenhuizen met onderzoek naar het gebruik van plasma van genezen patiënten als medicijn. Dat plasma zit vol antistoffen, en leek het herstel van patiënten te bevorderen. Zo bleek dat sommige coronapatiënten geen of pas veel te laat antistoffen aanmaken. "Die kunnen we nu een duwtje geven", aldus Rijnders.

Infectioloog Bart Rijnders | Foto: Erasmus MC

Het razendsnelle herstel van Jefferson is volgens Rijnders het meest gunstige scenario. "Je ziet dat het bij sommige patiënten enorm snel in de verkeerde richting gaat, maar ook heel snel weer goed."

Hoewel er meerdere ziekenhuizen zijn die het middel ter beschikking hebben, is het Erasmus MC tot nu toe een van de weinigen die het al hebben gebruikt. Dat gebeurt heel gericht, legt Rijnders uit. "We hebben nu zo'n 10 à 12 patiënten getest."

Schepijs als bedankje

De komende weken zullen voor Jeff in het teken van herstel staan. Over zes weken moet hij opnieuw langskomen voor longfoto's. Ook heeft hij afspraken gemaakt met een fysiotherapeut om zijn conditie weer op peil te krijgen. Hij moet nog veel hoesten en is snel buiten adem, maar zijn gezicht straalt van geluk. "Ik kan het nog steeds niet geloven", zegt hij terwijl hij zijn spullen pakt.

Voordat Jeff het ziekenhuis verlaat wil hij het personeel nog wel bedanken voor de goede zorgen. Op de dag dat hij uit het ziekenhuis ontslagen wordt, komt zijn goede vriend Tom van den Wollenberg langs. Tom is de eigenaar van de IJswinckel, en heeft namens Jeff een verrassing meegenomen voor het personeel: 11 bakken Italiaans schepijs.

"Ik had niet beter terecht kunnen komen", zegt Jeff terwijl hij het ijs overhandigt. "Als ik niet hier was gekomen, was ik nu dood. Jullie hebben mijn leven gered." Als blijk van dank laat hij dinsdag ook nog eens grote boeketten bloemen bezorgen op de afdeling.

Tom (links) en Jeff (rechts) verzorgden een ijskoud bedankje voor de medewerkers van het Erasmus MC | Foto: Rijnmond

"Ik zal niet degene zijn die op de ic terechtkomt"

Jeff is op het moment van zijn besmetting niet gevaccineerd. Het lijkt hem niet nodig. "Na anderhalf jaar leek de kans me klein. Ik dacht: ik zal niet degene zijn die op de ic terechtkomt." Jeff's vriendin Isabelle heeft haar eerste prik al wel gehad. Haar tweede staat gepland op de dag dat Jeff naar het ziekenhuis gaat.

Inmiddels is hij wel van gedachten veranderd, mede dankzij het personeel van het ziekenhuis. "Zij hebben me goed uitgelegd hoe het werkt en wat het doet. Zij laten zich ook niet prikken met iets waar ze dood van gaan", legt hij uit.

Wanneer Jeff het vaccin nu gaat halen kan hij nog niet zeggen. Eerst moet hij terug voor vervolgonderzoeken. "Het is een experimenteel middel, dus zij willen ook goed in de gaten houden hoe het nu gaat."

Het eerste dat Jeff nu gaat doen? "Naar huis. Naar mijn vriendin", zegt hij met een knipoog.